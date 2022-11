‘SITUACIJA JE GADNA’, KOJE SU OPCIJE PRED NATO SAVEZOM? Stižu posljedice eksplozija u Poljskoj: Rusima se loše piše, ali svijet vjerojatno može odahnuti

Autor: Lucija Brailo

Nakon što je svijet poput požara obišla vijest da su u utorak u 15.40 sati dvije rakete pale na poljsko selo Przewodów na granici s Ukrajinom te ubile dvije osobe, svijet je na nogama. Ako je istina da je riječ o ruskim raketama, svima je poprilično jasno kako to znači samo jedno – golemu eskalaciju sukoba. No, ovog puta direktno s NATO-om.

Pentagon je kazao kako ne mogu potvrditi da se radi o ruskim raketama, ali visoki američki dužnosnik neslužbeno je rekao kako se doista radi o ruskim raketama. Neki mediji u poljskoj javljaju kako je moguće da se radi o dijelovima raketa oborenih od strane ukrajinske protuzračne obrane.

U međuvremenu se o raketama u Poljskoj oglasilo i Ministarstvo obrane Ruske Federacije, u potpunosti negirajući upletenost u incident.





“Izjave poljskih medija i dužnosnika o navodnom padu ruskih projektila na selo Przewodow namjrena su provokacija u cilju daljnje eskalacije. Nije bilo napada na ciljeve u blizini ukrajinsko-poljske državne granice ruskim oružjem. Krhotine koje su objavili poljski mediji s mjesta događaja u Przewodowu nemaju nikakve veze s ruskim oružjem”, navodi se.

Podsjetimo, tijekom utorka ruske su snage izvršile jedan od najjačih raketnih napada na ukrajinske gradove. Pritom su mete bile Kijev, Harkiv, Lavov te brojni drugi gradovi.

Moguća rješenja ove duboko zabrinjavajuće situacije, nastale iz incidenta su razna, a koje su opcije i što bi se nakon ovog događaja, za koji su se svi nadali da do njega ipak neće doći, za Dnevno je prokomentirao vojni politički analitičar Branimir Vidmarović, koji je s nama podijelio i neke slične primjere u povijesti, koji ipak nisu doveli do nuklearnog rata, a bili su vrlo blizu. Međutim, istaknuo je kako je situacija vrlo, vrlo ozbiljna.

‘Slični incidenti već su se događali’

“Situacija je gadna. Prva reakcija koja će vjerojatno biti je hitni sastanak Vijeća sigurnosti u Poljskoj, a zatim naravno, u neko najbliže dogledno vrijeme, i u NATO-u. Da se istraži što je bilo. Ne vjerujem da će ovo biti automatski povod na članak 5. jer svi shvaćamo koje su opasnosti od toga., shvaćaju to i u Poljskoj, shvaća to i NATO, kao i SAD. Ovo je jako zeznuta situacija u kojoj bilo kakav krivi potez može dovesti do nuklearnog rata”, kazao je Vidmarović.

On navodi kako vjeruje da sada slijedi istraga u kojoj će trebati utvrditi je li ovo bio namjerni napad ili slučajni te navodi nekoliko primjera sličnih incidenata kroz povijest, koji ipak nisu doveli do nuklearnog rata.

“Kroz povijest Hladnog rata imamo primjere kriznih situacija kada su se SAD i SSSR sukobljavali i kada su dolazili do ivice sukoba, međutim, nisu ju prelazili. Na primjer, 1962. je SSSR srušio američki bombarder U2 koji je letio nad SSSR-om. I to nije dovelo do rata. Iako je bila kriza, sporazumjeli su se. SAD je negirao, pa kasnije priznao i sl. Onda, tijekom Karipske krize je američka podmornica naišla na sovjetsku podmornicu. Odlučivši ju potjerati, počela je bacati eksplozive koji nisu bili smrtonosni, samo da ih upozore da se maknu. Međutim, zapovjednici u sovjetskoj podmornici su napad doživjeli kao pravi, tako da je vodstvo podmornice odlučilo da moraju djelovati nuklearnim udarom. No, jedan od zapovjednika se nije složio i to je bilo zaobiđeno. Pa je bilo nekoliko kompjuterskih pogrešaka, s američke strane 1979., pa onda sa sovjetske strane u 80-im godinama, gdje su kompjuteri prikazivali napade ove druge strane, a na kraju je ispalo kako je riječ o greškama u sustavu”, nabraja analitičar.









‘Strahovita napetost i strahovito visoki ulozi’

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je komentirao pad raketa u Poljskoj te izrazio podršku zemlji, rekavši kako “teror nije ograničen na naše nacionalne granice. Ruske su rakete pogodile Poljsku. Ispaliti projektile na NATO-ov teritorij. Ovo je ruski raketni napad na kolektivnu sigurnost. Ovo je vrlo značajna eskalacija. Moramo djelovati”.

“Za sada nitko službeno ne potvrđuje da je riječ o ruskim raketama, već samo anonimni izvori koji su bliski sa situacijom govore da američka obavještajna zajednica to potvrđuje i da je to tako. E sada, gdje možemo naći neko utočište, neku normalu o svemu tome? Sjetimo se kada je Turska oborila ruski zrakoplov koji je zbog Sirije ušao na nekoliko kilometara u turski teritorij. Nakon toga je bila napeta pauza, pa je NATO rekao da stoji iza turske odluke, kakva god ona bila, Rusija to nije potencirala kao nešto veliko, Turska se ispričala i sve je bilo ok. To je bio indirektno sukob NATO-a i Rusije, jer Turska je članica NATO-a”, podsjeća Vidmarović.

No, smatra kako su u ovoj situaciji strahovita napetost i strahovito visoki ulozi te smatra kako Rusija sada treba napraviti pametan potez. Po njemu, kako kaže, oni bi trebali kontaktirati Poljsku, objasniti o čemu se radi, makar nitko Rusiji ne vjeruje, i makar verbalno se ispričati i makar i zatvorenim kanalima, na bilo koji način.









‘Nisam siguran hoće li se Rusija ispričati’

Međutim, za sada je Rusija negirala upletenost u događaj, što nikako nije dobar znak, budući ako negiraju upletenost, isprika nakon toga sigurno ne slijedi. Deeskalaciji svakako ne doprinosi niti komentar Margarite Simonjan, glavne urednice državnog ruskog medija Russia Today, koja je na Telegramu napisala: “Sada Poljska ima vlastitu Belgorod regiju. A što ste očekivali?”

Naime, Belgorod je ruski grad četrdesetak kilometara udaljen od granice s Ukrajinom koji se, kako tvrde Rusi, nekolicinu puta dosad našao na udaru ukrajinskih raketa.

Osim toga, proruske stranice navode kako je “Lavov raketiran i danas, a kao rezultat neuspješnog rada ukrajinskog PVO sustava S-300 raketa je nakon neuspjeha pala na teritorij Poljske”.

“Ja nisam siguran hoće li to Rusija napraviti, no vjerujem da imaju dovoljno pristojnosti i želje da izbjegnu aktivaciju članka 5 i da pomognu Poljskoj bar u onoj mjeri da joj javi putem obavještajnih ili vojnih kanala da se radilo o grešci. Vjerujem da će i NATO tražiti objašnjenje, da se radilo o nekakvom slučajnom napadu”, navodi analitičar.

Posljedice incidenta u Poljskoj

No, koje su, osim one najgore, moguće posljedice ovog incidenta?

“Dakle, što se tiče aktivacije članka 5, iako postoje, mislim da su šanse male. Naravno, ulozi su veliki, emocije su jake, šanse postoje, ali racionalnost s obje strane nalaže da se to na neki način izbjegne. Ono što dakako, zdušno očekujem u ovoj situaciji je da će NATO zemlje i SAD shvatiti kolika je prijetnja od ruskih raketnih napada i da će Ukrajini poslati daleko bolje naoružanje i bolje sustave proturaketne obrane.

Posljedice svega ovoga su pojačano naoružavanje Poljske, sustavi proturaketne obrane za Poljsku i Ukrajinu pojačano, dodatne sankcije Rusiji – pojačano. No, ako nas ičemu uči povijest, iako ona nije linearna, nemojmo se zavaravati, je da zemlje pokušavaju, pogotovo nuklearne zemlje, izbjeći direktnu konfrontaciju koliko god je to moguće”, navodi Vidmarović.

Dodaje i kako ne smatra da će doći do aktivacije članka 5, već do pojačane misije NATO-a u Poljskoj.

“I možda će čak to biti nekakav trigger da nekakve zajedničke ukrajinsko-poljske snage uđu u Ukrajinu. Što je isto moguće, jer Poljaci bi to htjeli. Pomoći u borbi protiv Rusa, ali izvan konteksta NATO-a. Da to ne bude misija NATO-a u Ukrajini. Pravno je to vrlo moguće. To bi isto bio dobar signal Rusiji – nemojte takve greške raditi”, zaključuje Branimir Vidmarović.