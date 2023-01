‘SITUACIJA GORI, LJUDI TO MORAJU SHVATITI!’ Alarmantna situacija u Zagrebu: Spominje se mega štrajk u Holdingu, ‘okidač su otkazi’

Štrajk radnika zagrebačke Čistoće traje i treći dan, a traju i pregovori predstavnika radnika i čelnika Holdinga.

Kroz dan su se redom javljali čelnici Grada i poručili radnicima da neće imati puno milosti te prosvjed nazvali protuzakonitim, a radnici su najavili da će biti ustrajni u svojim zahtjevima.

U emisiji Studio 4 govorio je predsjednik Sindikata Zagrebparkinga i član pregovarakog tima Sindikata Zagrebačkog holdinga Darko Kleinberger.





Misle ozbiljno

“Situacija gori, ljudi to moraju shvatiti. Mi moramo reći dok smo u postupku mirenja, dok smo za stolom – mi ne smijemo po zakonu ništa poduzimati. U onom trenutku kad to prođe, kad se završi, a to nije dugo, još 7 dana, onda ćemo vidjeti što ćemo dalje. Ako vidimo da to ne ide nigdje – mi idemo u štrajk i to generalni, u cijelom Holdingu”, najavio je predsjednik Sindikata Zagrebparkinga.

Kleinberger smatra da se ova situacija trebala izbjeći. “Očito je da Uprava nije imala sluha. Treba naglasiti da ovo nije štrajk koji organizira sindikat, već je u pitanju spontano okupljanje radnika koji su u strahu za vlastitu egzistenciju – stali. Okidač su bili otkazi radnicima koji su samo radili svoj posao”, rekao je Kleinberger.

Podsjetio je koliko sve traje.

“Činjenica je da je sindikat zatražio pregovore u rujnu zbog egzistencije, zbog situacije na tržištu, zbog toga što ljudi ne mogu preživjeti s 5 tisuća kuna plaće. Sve ovo što su oni dali, pod navodnicima, evo sad govore da će povući to što su dali. To je ono što mi govorimo – ne možete vi nešto dati, moramo to dogovoriti i potpisati i onda je to zagarantirano radnicima, jer oni mogu sutra povući odluku da su nešto dali”, objašnjava Kleinberger.

Neće stati na tome

Komentirao je i najave da će se angažirati druge radnike ili tvrtke koje bi trebale umjesto radnika Čistoće skupljati otpad, pa tako i strane radnike.

"Baš me zanima što će napraviti kada završi mirenje. Hoće li onda outsourcati cijeli Holding? Hoće li outsourcati sve poslove, kako to oni misle? Mi imamo uređeni sustav koji on uopće ne pojmi, mi imamo poslove koji se ne smiju prekidati u štrajku, sve je regularno zapisano. Znači, sve je na papiru i mi to znamo, hoćemo i možemo provesti", poručio je.









Idu li dalje u prosvjedima i je li moguća eskalacija?

Za kraj je uputio je i poruku zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću:









“Da sjedne, razmisli i da ne bude opet ona priča – mi smo razgovarali i odgovor je bio – pa nećete nam vi govoriti što ćemo raditi. Nećemo, mi ćemo sugerirati, ali on donosi odluke. Neka mu ovo bude razumna i pametna odluka koju će donijeti nakon ovog razgovora i da ne ide metodom sile jer vidjeli su predsjednik Uprave i ekipa kad su došli u Čistoću što im se moglo dogoditi s njihovim nastupom sile i prijetnje. To ovdje ne prolazi i neće sigurno kod radnika proći”, zaključio je Kleinberger.