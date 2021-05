ŠIŠLJAGIĆ: Ne vjerujem anketama da će HDZ osvojiti Osijek! I meni su nudili da za nemale novce platim anketu koja će mene favorizirati!

Autor: Daniel Radman

Više od četvrt stoljeća iskustva u lokalnoj politici iza je Vladimira Šišljagića. Sad već davne 1995. postao je, još kao nestranačka osoba, član poglavarstva Osječko-baranjske županije. Nešto poslije, tijekom 2000-ih, pratitelji lokalne politike pamte ga kao osječkog dogradonačelnika, a oni koji prate nacionalnu i kao saborskog zastupnika.

Šišljagić je ipak najveći trag u političkom životu ostavio kao osječki župan. Bio je to u dva mandata, od 2009. do 2017. godine. Sada se pak natječe za poziciju gradonačelnika. No, kad ga pitamo je li zadovoljan kakav je Osijek danas i koliko se razlikuje od onoga što je krajem 90-ih sanjao da postane, kaže da je to tek – neostvareni san.

“Osijek kakav smo sanjali krajem 90-ih, na žalost je ostao samo neostvaren san. Zatvoreno je stotine firmi i tvornica, izgubljeno na tisuće radnih mjesta, san o pravdi ostao nedosanjan, podjele u društvu su duboke i stvarne. Upravo to je i jedan od glavnih razloga mog ponovnog angažmana u politici. Siguran sam da Osijek može i mora bolje”

Osijek se mora širiti na lijevu obalu Drave

Kad kaže da može i mora bolje, onda misli na svoj program. Ovo je Šišljagićevo viđenje da Osijek postane grad kakvim se nadao da će postati.

“Moj program temelji se na tome da samo jedinstvom naših sugrađana i susjeda možemo zajedno naprijed. I samo zajedno možemo postići velike i važne stvari: stvoriti poslove, osigurati našoj djeci sigurno okruženje i najbolje obrazovanje, olakšati im put kojim moraju kročiti. Našim roditeljima, bakama i djedovima moramo osigurati dostojanstvenu starost. Želim u Osijeku izgraditi novi suvremeni Dom za starije i nemoćne uz sufinanciranje troškove boravka u njemu, organizirati poludnevne i dnevne boravke za naše starije sugrađane, hospicij i palijativnu skrb za teške kronične bolesnike. Trebamo početi slušati, tolerirati, poštovati i brinuti se jedni za druge. Pa i onda kada se politički ili svjetonazorski naprosto razilazimo u mišljenjima. Osnovno je osigurati radna mjesta i dobre uvjete rada za naše sugrađane. To se može postići povećanjem financijskih potpora gospodarsko-poduzetničkim subjektima koji otvaraju nova radna mjesta, smanjenjem cijena gradskog građevinskog zemljišta i uređenih parcela u gospodarsko-poslovnim zonama, sufinanciranjem kamata na investicijske kredite. Djeca naših mladih sugrađana moraju dobiti prigodu za obrazovanje primjereno visokim svjetskim pedagoškim standardima. To podrazumjeva dogradnju postojećih i izgradnju novih jaslica i vrtića, njihovo opremanje i uvođenja suvremenih odgojno-obrazovnih programa uključujući Waldorf i Montessori. Nastavio bih izgradnju stanova: za socijalno ugrožene građane, mlade obitelji i posebne kategorije deficitarnih zanimanja potrebitih osječkom gospodarstvu, zdravstvu, kulturi, športu. Odlučan sam u donošenju novog, kvalitetnog i postojanog Generalnog urbanističkog plana, vrijeme je širenje Osijeka i na lijevu obalu Drave, obnovu i rekonstrukciju Copacabane, nekad nadaleko poznatog osječkog kupališta koje već dvije godine nije dostupno našim sugrađanima jer je devastirano. Upravo ovdje je lokacija za zatvoreni olimpijski bazen s plivalištima. Izgradnjom novog Dravskog cestovnog mosta u produžetku Kanižlićeve ulice i pješačkog mosta u istočnom dijelu grada želim spojiti Osijek kakav danas poznajem i novi Osijek koji želim graditi zajedno s mojim sugrađanima i ostaviti našoj djeci i unucima.

Nudili su mi da sprovedu anketu koja bi me favorizirala

U anketama je trenutno četvrti, dok kandidat HDZ-a Ivan Radić uvjerljivo vodi. No, Šišljagić ipak vjeruje da je njegovo mjesto u drugom krugu.

“Jedina relevantna anketa je ona na biračkim mjestima. Svjedočili smo do sada brojnim predizbornim anketama čiji su se rezultati uveliko razlikovali od konačnih rezultata izbora. Ne sjećam se da se i jedna od razvikanih anketnih agencija do sada ispričala ili naprosto propala, nakon što su ih rezultati izbora demantirali i pokazali kako su njihovi ‘stručnjaci’ promašivali za 10 i 20 posto! Odbio sam nuđene usluge nekih agencija kako bi mi za nemali novčani iznos sproveli anketu koja bi me favorizirala, a mojim suparnicima spuštala rejting. Vjerujem da i moji sugrađani jako dobro znaju da su anketne manipulacije samo poluga financijski jakih političkih stranaka i pojedinaca u funkciji pridobijanja glasova na izborima. Zato me ne zanima što kažu njih 600 ili 800 u nekakvom anketnom istraživanju, zanima me kako promišlja 108.048 stanovnika našeg Osijeka i 88 000 osječkih birača. Oni su ti koji imaju glas i koji odlučuju.

Volio bih da rezultat 16. svibnja, kakav god on bio, bude trijumf demokracije. Zato je potrebno da svi izađu na izbore, jer na njima odlučujemo o našoj budućnosti i budućnosti naše djece. U svakom slučaju, ne želim biti fabricirani anketni gradonačelnik. Želim da na ove izbore izađu SVI moji sugrađani i daju glas osobi u koju imaju povjerenja i vjeru da će dosljedno zastupati i provoditi interese Grada i njenih žitelja.”









U Osijeku je skoro postalo pravilo da se vlast može ‘sklepati’ samo uz koaliciju više stranaka. S obzirom na viđeno u kampanji, upitno je koliko je ostalo prostora za suradnju između postojećih političkih aktera. Mnogi postavljaju pitanje jesu li strane u izbornoj utrci nepomirljive te su sumnjaju da bi poslije izbora bila moguća kvalitetna suranja među njima.

“Budite sigurni da neću nastaviti dosadašnju praksu ‘sklepavanja’ interesno-trgovačkih političkih koalicija. Ne zanimaju me stranačke ideologije, svjetonazori i ‘čvrsta’ politička stajališta u nekakvoj koaliciji čiji akteri po mišljenje moraju otići u središnjice svojih političkih stranaka daleko od Osijeka. Želim u Gradskom vijeću i upravi okupiti sve koji iskreno žele raditi i doprinijeti razvoju Osijeku, ljude koji su samostalni i odgovorni jedino svom Gradu i svojim sugrađanima. U tom smislu otvoren sam za suradnju sa svima koji ostanu dosljedni u predizborno najavljenom radu na projektima koji doprinose razvoju Osijeka i poboljšanju životnog standarda naših sugrađana”, rekao nam je, a na upit planira li biti oporba u slučaju poraza ili ponuditi suradnju pobjedniku kratko je poručio da “o tome ne razmišlja”.

“Vjerujem da će moji sugrađani pokloniti povjerenje mojim programskim namjerama i i pružiti priliku i čast da im služim”, zaključio je.