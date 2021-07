ŠIRITE MRŽNJU U KOMENTARIMA? SAD BI BILO DOSTA! Stižu masne kazne za ‘virtualne ratnike’, dolazi novi Zakon

Autor: L.D.

Zakon o elektroničkim medijima (ZEM) bit će, piše Jutarnji, usvojen na prvoj idućoj sjednici Vlade.

U odnosu na prvi prijedlog koji je prošle zime doživio niz kritika od medijskih profesionalaca, pa i opće javnosti, konačni tekst ZEM-a donosi nekoliko značajnih izmjena od kojih će, vjerojatno, najveću pozornost izazvati pokušaj suzbijanja govora mržnje na hrvatskim portalima.

Naime, Ministarstvo kulture i medija prihvatilo je kritike novinara, urednika i vlasnika medijskih kuća, pa za govor mržnje kazne neće plaćati oni, već stvarni autori komentara čiji sadržaj krši odredbe hrvatskih zakona.

Predviđena kazna bila do milijun kuna

Podsjetimo, u prvoj verziji ZEM-a pisalo je da je “pružatelj elektroničkih publikacija odgovoran za cjelokupni sadržaj, uključujući i onaj koji je generirao korisnik”. To je značilo da bi mediji u potpunosti odgovarali, pa u konačnici mogli biti i brutalno kažnjeni, među ostalim, i zbog rasističkih ili komentara koji potiču na nasilje – komentara koji se objavljuju na portalima ispod novinarskih tekstova, a ostavljaju ih mahom anonimne osobe.

Za takav sadržaj koji stoji na portalima ispod autorskih tekstova, u prvoj verziji zakona, bila je predviđena kazna u rasponu od 100 tisuća do čak milijun kuna.

Sada je Ministarstvo u potpunosti izmijenilo sporni članak i ubuduće će za komentare odgovarati njihovi stvarni autori.

Ipak, mediji i dalje snose dio odgovornosti

No, novim zakonom mediji nisu sasvim izuzeti iz djelovanja po ovom pitanju, pa će ako ne žele biti kažnjeni morati u potpunosti promijeniti pravila igre za svoje čitatelje-komentatore. Točnije, morat će registrirati korisnika i “na jasan i lako uočljiv način upozoriti ga na pravila komentiranja i na kršenje propisanih odredaba”.

Kako će to izgledati u praksi te hoće li to doista i u kojoj mjeri smanjiti prostor za širenje govora mržnje na portalima, oglasili su se i iz Udruge novinskih izdavača.









“Ovim zakonskim rješenjem izdavači su dužni korisnika registrirati te u dijelu članka prije komentara na jasan i vidljiv način upozoriti na pravila komentiranja. Udruga izdavača pozdravlja prijedlog jer smatramo da će tako komentari ipak biti omogućeni, pošto je u prvoj verziji uz isključivu odgovornost nakladnika, te visoke kazne, bilo izvjesno da si mnogi neće moći priuštiti tehnološka, kadrovska i organizacijska rješenja kako bi osigurali da se Zakon poštuje”, rekla je, među ostalim, direktorica Udruge novinskih izdavača Natali Komen Bujas.

‘Prvi prijedlog bio je loš za slobodu govora’

Izmijenjeni članak ZEM-a iz Hrvatskog društva novinara (HND) komentirali su i istaknuli kako je u prvoj verziji ZEM-a zakonodavac svu odgovornost za govor mržnje u komentarima pod tekstovima namjeravao prebaciti na medije, a za to je bio propisao i rigorozne novčane kazne.

Napomenuli su da je HND tada u svojoj analizi prijedloga ZEM-a između ostalog problematizirao taj članak 93. jer je takav, bez dopuštanja alternative, vodio strogoj penalizaciji, a potom i ukidanju komentiranja uopće, što bi bilo jako loše po slobodu govora.

‘Neprihvatljivo je da cijeli ceh plate mediji’

“Tvrdili smo da se odgovornost nakladnika za komentare čitatelja može utvrđivati onda kada nisu ispunjeni neki uvjeti, odnosno ako korisnika prije ostavljanja komentara nije proveo kroz postupak složene registracije i identifikacije, ali mu i vrlo jasno dao do znanja što podrazumijeva širenje govora mržnje”, rekao je Hrvoje Zovko, čelni čovjek HND-a, pa dodao:









“Naš je prijedlog prihvaćen. Što se tiče alata kojima će se ta registracija provoditi, siguran sam da su nakladnici s njima vrlo dobro upoznati i da će ih znati i htjeti primijeniti. Nisam siguran da je tekst zakona mjesto na kojem se oni taksativno navode, vjerojatnije je to pravilnik. Pritom nakladnik i dalje ima obavezu administriranja komentara, i dalje postoje pravila komentiranja, samo bi sada trebalo lakše doći do prekršitelja. A na pitanje hoće li se ovime smanjiti govor mržnje samo treba podsjetiti da se on desetljećima nekažnjeno promovira u javnom govoru, istupima istaknutih političara, javnih osoba pa čak i institucija. Neprihvatljivo je da cijeli ceh plate mediji”, zaključio je.