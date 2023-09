Širi se teška zarazna bolest u Splitu: Iz vrtića stigao apel roditeljima

Autor: I.G.

Nakon nedavnih slučajeva izbijanja hripavca u Splitu, voditeljice Dječjeg vrtića ‘Grigor Vitez’ istaknule su ozbiljnost situacije i upozorile na širenje bolesti među necijepljenom dojenčadi, djecom, ali i odraslima, izvještava Dalmatinski portal.

Osim toga, ističu kako imaju sposobnost identificirati uzročnika (bakterija Bordetella pertussis) PCR analizom u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

“U svrhu prevencije daljnjeg širenja bolesti, osobito u dolazećem zimskom periodu i u našoj ustanovi, ovim putem potičemo redovna cijepljenja dojenčadi i pozivanje/upućivanje male djece na planirana DTaP/dTap cijepljenja, kao i svih onih koji cjepivo nisu primili. Molimo roditelje da se jave izabranim pedijatrima ili obiteljskim liječnicima kako bismo zaustavili širenje bolesti te izbjegli epidemiju”, poručili su iz DV-a ‘Grigor Vitez‘.





Što je Hripavac?

Hripavac, također poznat kao pertusis, je izrazito zarazna bakterijska bolest koja napada dišne putove i pluća. Bakterije se prenose putem zaraženih osoba preko usne šupljine, nosa i grla.

Simptomi se obično manifestiraju 7 do 10 dana nakon infekcije, no mogu se pojaviti i do 21 dan kasnije. Prvotni simptomi podsjećaju na običnu prehladu (kihanje, curenje iz nosa, blago povišena temperatura i lagani kašalj). Tijekom sljedeća dva tjedna, kašalj postaje sve intenzivniji, a karakteriziraju ga brzi i snažni napadi nakon kojih slijedi piskav udisaj ili “hrip”. Napadi kašlja često dovode do izbacivanja guste, prozirne sluzi i ponekad povraćanja. Inicijalno se javljaju noću, no s vremenom postaju učestaliji i danju, ponekad trajući i do dva mjeseca.

Kod dojenčadi i bez kašlja

Kod dojenčadi, bolest se može manifestirati i bez tipičnog kašlja, no mogu se javiti periodi kratkotrajnog prestanka disanja nakon napada kašlja. Nakon te faze, napadi postaju rjeđi i blaži, a stanje dojenčeta se postupno poboljšava, što može potrajati i do tri mjeseca.

Kod adolescenata, odraslih i djelomično cijepljene djece, simptomi su obično blaži ili se manifestiraju na drugačiji način. U tim skupinama, kao i kod najmlađe dojenčadi, dijagnoza hripavca može biti izazovna.

Za dodatne informacije i preporuke, detalje možete pronaći OVDJE.