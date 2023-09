Širi se snimka kontejnera u Zagrebu, pun je crva: ‘Ipak ne možemo’

Autor: I.G.

Predsjednik zagrebačkog Domovinskog pokreta Igor Peternel u objavi na Facebooku podijelio je video na kojem je, kako kaže, kontejner u Novom Zagrebu, a na njemu – odvratan prizor.

Na videu se može vidjeti odvratan prizor crva koji su se nastanili oko kontejnera za odlaganje biootpada. Peternel je prozvao gradske vlasti zbog nemara oko otpada u gradu.



Ovako izgleda kanta za smeće u Zagrebu, gradu u kojem crvi papaju smeće koje se očigledno redovito odvozi.

“Ovako izgleda kanta za smeće u Zagrebu, gradu u kojem crvi papaju smeće koje se očigledno redovito odvozi. Ipak ne možemo”, poručio je Peternel. Jedna od glavnih zamjerki Tomaševićevih kritičara je loše upravljanje sa smećem u glavnom gradu.









Tomaševića ‘rešetaju’ zbog smeća

Zagrebački gradonačelnik našao se na meti žestokih kritika zbog nedovoljne učestalosti odvoza otpada, a njegov nemar rezultirao je nagomilanim smećem oko kanti. Nedavno je udruga Ekologija grada prijavila Tomaševića jer je, prema njihovim riječima, “ugrožava zdravlje građana i stvara sveopći nered zbog propusta u organizaciji odvoženja otpada”.

Ovo nije prvi put da se gradska vlast predvođena gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem proziva zbog stanja s otpadom u Zagrebu. Čak je i Ivan Pernar nedavno objavio video u kojem prolazi pored prepunih kontejnera i hrpe vreća s otpadom.

“Evo dragi moji, ovo su vam kontejneri prepuni, pretrpani, a ovdje vam živi Tomislav Tomašević. Znači, imate situaciju gdje taj Tomašević koji je prije maltretirao Bandića zato jer kao kontejneri nisu bili očišćeni, sada je situacija pod njim još gora i to po cijelom gradu. Ali što njega briga, on đipa po tim gay paradama, pali neke partizanske krijesove, na to se njemu svodi posao gradonačelnika. Živjeli”, kazao je Pernar u videu koji je snimio i objavio na svom Facebooku.