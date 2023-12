Širi se snimka grupnjaka s mladom djevojkom: Policija traži aktere s haube i one koji dijele video

Autor: F.F

U posljednjih nekoliko dana, po Bjelovaru i vjerojatno šire, širi se snimka spolnog odnosa djevojke s dva mladića. Prema dostupnim informacijama, snimka se dijeli putem društvenih mreža WhatsApp i Viber, a MojPortal.hr ima pristup snimci. Snimka sadrži nekoliko kratkih “klipova” koji prikazuju potpuno razodjevenu djevojku u dvadesetima s vidljivim licem te nekoliko specifičnih tjelesnih obilježja, zajedno s dva razodjevena mladića čija lica nisu vidljiva, prenosi Mojportal.hr.

Seksualni čin odvija se na prednjem dijelu automobila, a osoba koja snima nije bila oprezna, što rezultira jasno vidljivom registarskom oznakom vozila. Nije poznato kada je snimka nastala, no s obzirom na to da se čini da je snimljena noću, tijekom toplijeg vremena, pretpostavlja se da se seksualni čin dogodio u to vrijeme. Djevojka se čini svjesnom snimanja jer povremeno gleda prema mobitelu ili kameri kojom je snimak nastao.





Istraga je pokrenuta

Policija je pokrenula istragu jer bi se ovdje moglo raditi o kaznenom djelu uvedenom u Kazneni zakon sredinom 2021. godine. Prema članku 144.a, osoba koja takvu snimku učini dostupnom više osoba putem računalne mreže ili na drugi način, može biti kažnjena zatvorskom kaznom do tri godine. Policija će poduzeti sve potrebne mjere i radnje kako bi utvrdila odgovornost i provjerila je li došlo do kaznenog ili prekršajnog djela.

U konačnici, upozorava se da se odredbe Kaznenog zakona odnose ne samo na osobu koja je snimala, već i na one koji dijele snimku. Stoga, ako dobijete takav sadržaj, preporučuje se brisanje bez gledanja i daljnjeg dijeljenja.