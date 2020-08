ŠIRI SE GRANIĆEVA HOBOTNICA: Stoji iza Brnjac, a u njezino ministarstvo ugurao je dvije bivše Kolindine službenice

Diskretno, kao što to priliči njegovu karakteru, bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić vratio se u visoku politiku, i to kao savjetnik premijera Andreja Plenkovića. Taj savjetnički posao ovaj poznati lobist i utjecajni diplomat obavlja volonterski, a njegovo uvođenje u Vladu zapravo je tek potvrda dobrog odnosa između njega i premijera. Odnos je to koji traje gotovo tri desetljeća, a dobro upućeni svjedoče kako rijetko tko na Plenkovića ima takav utjecaj kao Granić. Da je Granić uistinu prekaljeni lobist, ali i važan faktor u Plenkovićevoj političkoj karijeri, potvrdilo se i tijekom nedavnog predstavljanja novih ministara. Savjetnik-volonter založio se tako za novog ministra gospodarstva Tomislava Ćorića, a osim toga, prema njegovu zagovoru, ministarske fotelje domogla se mlada Nikolina Brnjac.

Na njegovu intervenciju u novo ministarstvo stigli su stari kadrovi s kojima je surađivao kao savjetnik bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović pa se tako nekadašnja predsjedničina glasnogovornica Ivana Crnić pohvalila novim radnim mjestom u Ministarstvu turizma i sporta. U turističkom resoru uskoro bi joj se trebala pridružiti i nekadašnja pročelnica iz Ureda predsjednice Natalija Hmelina, koja je također bliska s Granićem.

Narko-afera

Crnić je inače dugogodišnja suradnica Grabar-Kitarović, uz nju kao predsjednicu bila je od sredine njezina mandata, a na poziciju glasnogovornice došla je kao zamjena za mladog Luku Đurića. Prije angažmana u Uredu predsjednice radila je u generalnom konzulatu Hrvatske u Mississaugi u Kanadi. Najzanimljiviji dio njezine biografije datira iz 2006. U tom je periodu bila glasnogovornica nekadašnjeg Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, a s te ju je dužnosti smijenila baš Grabar-Kitarović koja je tada bila ministrica. Te je godine Crnić smijenjena kao svojevrsno žrtveno janje nakon što je u tom resoru izbila narko-afera. Pisalo se tada da je Grabar-Kitarović kao ministrica vanjskih poslova nastojala zataškati skandal koji je izbio u hrvatskom konzulatu u Los Angelesu, gdje je suprug djelatnice Ministarstva, Božice Barišić, uhićen tijekom kupoprodaje droge. Premda se iz Ministarstva u početku tvrdilo da Barišić nije povrijedila službenu dužnost i da nema razloga za njezino povlačenje, nekoliko dana nakon toga Ministarstvo ipak donosi odluku o njezinu povlačenju uz obrazloženje da nije pravodobno izvijestila Ministarstvo o uhićenju svoga supruga u Los Angelesu, čime je nanijela štetu ugledu Republike Hrvatske. Osim što je Barišić povučena iz Los Angelesa, Crnić je također ostala bez pozicije u Ministarstvu, no čini se da je s vremenom ipak izgladila situaciju te se skrasila u Uredu predsjednice kao njezina glasnogovornica.

Hmelina je pak u Uredu predsjednice bila šefica protokola, a u političkim kuloarima uglavnom je opisuju kao blisku suradnicu niza HDZ-ovih ministara. Jedno vrijeme radila je u Uredu za protokol Hrvatskog sabora, no široj hrvatskoj javnosti daleko je poznatije ime njezine majke Jasne Hmeline, koja je godinama bila osobna tajnica bivšeg premijera Ive Sanadera.

Šišala Sanadera

Njezino ime osvanulo je na popisu ljudi koji su primali novac u čuvenoj aferi Fimi media. Prema iskazu nekadašnje šefice HDZ-ova računovodstva Branke Pavošević, tajnica Hmelina od bivšeg šefa carine i HDZ-ova rizničara Mladena Barišića do kraja 2006. mjesečno je dobivala 1500 kuna iz stranačkog crnog fonda. Hmelinu je na posao primio upravo Sanader. On je u nju imao puno povjerenje, a osim što je vodila njegovo premijersko poslovanje, čak ga je i šišala jer je po struci frizerka. S vremenom, na Sanaderovu preporuku, u Ministarstvu vanjskih poslova zapošljava se njezina kći Natalija Hmelina te se u tome periodu zbližava s Grabar-Kitarović koja je u to vrijeme bila na čelu toga ministarstva. Po odlasku iz Ministarstva vanjskih poslova, Hmelina, opet na Sanaderovu preporuku, postaje šefica kabineta ministrice pravosuđa Ane Lovrin. Nakon što Sanader naprasno podnosi ostavku, medijski prostor preplavljuju napisi o aferi Fimi media pa se Hmelina po hitnom postupku, a uz zagovor Luke Bebića, sklanja u Sabor, gdje se zadržala do angažmana u kampanji Kolinde Grabar-Kitarović. Mlađa Hmelina u karijeri je imala prilike surađivati s Ivanom Šimonovićem, ali i s donedavnim ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem.

I dok se ove Granićeve kolegice tek trebaju dokazati u Ministarstvu turizma, Brnjac s dokazivanjem nema problema. Kada govore o Brnjac, HDZ-ovci bliski Plenkoviću i Graniću nadmeću se u komplimentima, što i nije čudno – riječ je o ženi koja u svakom trenutku može nazvati Angelu Merkel ili nekog drugog europskog lidera. S njima se Brnjac zbližila tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, a da nije bilo pandemije koronavirusa, tek bi se tada vidjelo što ova HDZ-ovka zna i umije. Ona je trebala biti Plenkovićeva zvijezda u tim, za Hrvatsku vrlo značajnim mjesecima. No, kako se Europa fokusirala na borbu s nepoznatim neprijateljem, tako je u drugi plan palo i naše predsjedanje i sposobnost ministrice Brnjac, umjesto koje je na političku scenu iznenada isplivao ministar zdravstva Vili Beroš, profilirajući se u najpopularnijeg političara u zemlji.

Bivše savjetnice

I dok se dvije bivše savjetnice bivše predsjednice vrzmaju oko Ministarstva turizma, njihova donedavna kolegica Mirjana Hrga potpuno se distancirala i od politike i od medija te je sa suprugom, inače poznatim zagrebačkim odvjetnikom Sašom Stefanovićem, otvorila restoran, Konobu Mare na otoku Lošinju. “Suprug je suvlasnik, ima partnera koji vodi konobu, a ja sam tu da zadam neki ritam i uglavnom da kažem je li neko jelo fino ili bi ga mogli još malo dotjerati.

Proputovala sam pola svijeta pa se usudim komentirati hranu, zbog čega sam im zahvalan degustator”, otkrila je nedavno Hrga, koja je prije nekoliko godina kupila ruševnu kuću u mjestu Sveti Jakov na spomenutom otoku, s vremenom je to ruševno zdanje transformirala u luksuznu vilu koju iznajmljuje, dok se ona za goste brine s brodice usidrene u marini u Osoru. Šest mjeseci puna plaća, a potom drugih šest mjeseci pola dužnosničke plaće, pravo je to koje je iskoristila bivša predsjedničina savjetnica za društvene djelatnosti i mlade Renata Margaretić-Urlić, ali i Tina Todtling, koja je jedno vrijeme radila kao predsjedničina šefica protokola. Margetić-Urlić javnosti je postala poznata tek u finišu kampanje za predsjedničke izbore.

Tada je, naime, ušetala u režiju RTL-a, zatraživši da se produljena debata Grabar-Kitarović sa Zoranom Milanovićem ranije završi, a kao razlog za taj nevjerojatni potez navela je predsjedničin umor. Bivša predstojnica Ureda Anamarija Kirinić vratila se nakratko u Ministarstvo obrazovanja, u kojem će možda ostati i sada kada je taj sektor preuzeo HDZ-ov ministar Radovan Fuchs, zamijenivši Blaženku Divjak. Kirinić je i prije odlaska na Pantovčak bila savjetnica u kabinetu ministra. Bivši predsjedničin savjetnik za gospodarstvo Marko Primorac vratio se na zagrebački Ekonomski fakultet, dok se Sebastian Rogač, koji je predsjednicu savjetovao na polju vanjske politike, vratio u Ministarstvo vanjskih poslova. Njezin savjetnik za obranu i nacionalnu sigurnost Zrinko Petener vraćen je pak u Ministarstvo obrane. Savjetnik za analitiku i unutarnju politiku Vladimir Lončarević dolaskom novog predsjednika nije razriješen jer je zaposlenik Ureda predsjednice te se i s Milanovićem zadržao na Pantovčaku.

Stara slava

Nitko od posebnih savjetnika, od Granića do Ante Deura, Anđelka Akrapa, Tomislava Madžara pa sve do Nenada Bakića, po razrješenju nije ostvario nikakva materijalna prava jer su funkcije obnašali volonterski. O povratku u političke vode više ne razmišlja ni bivša predsjednica, koja će se zasad fokusirati na posao u MOO-u. U HDZ-u zasad nije zatražila promjenu svojeg statusa, odnosno svojevrsno odmrzavanje mandata, nakon što je po stupanju na dužnost predsjednice morala prestati biti članicom stranke. U stranku se zato ponovno učlanio Granić, dugogodišnji ministar vanjskih poslova koji je od veljače 2016. godine bio posebni savjetnik tadašnje predsjednice. Sada pak posebno savjetuje Plenkovića, u čiju se stranku vratio u ožujku, kada su u HDZ-u završili unutarstranački izbori na kojima je Plenkovićeva opcija nadmoćno pobijedila konkurenciju. Čini se da Granić, osim što volontira i politički usmjerava Plenkovića dajući mu savjete na polju vanjske politike, po novoj Plenkovićevoj vladi vrlo vješto i ispod radara kadrovira. I to ponovno diskretno jer baš to priliči njegovu nenametljivom karakteru koji mu je omogućio da svih ovih godina opstane i ostane na vrhu društveno-političke scene. Njegov utjecaj nikada nije srezan, no čini se da se nakon godina apstinencije sada konačno vratio na staze stare slave.