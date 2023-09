Šire se glasine da je Kadirov umro, spominje se teška bolest: Njegov pomoćnik objavio snimku

Iz Kremlja su javili da nemaju informacija o stanju čečenskog lidera Ramzana Kadirova nakon glasina da je teško bolestan, odnosno da se nalazi u moskovskoj bolnici nakon neuspješne transplantacije bubrega.

Društvenim mrežama čak su se širile informacije da je Kadirov navodno umro.

“Nemamo informacija o tome. U svakom slučaju, predsjednička administracija teško može izdati zdravstvene potvrde pa vam nemamo što reći o tome”, izjavio je Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja.

Anton Geraščenko, savjetnik u ukrajinskom MUP-u, kaže da je Kadirovljev avion trenutno u Moskvi, pozivajući se na ruske izvore na Telegramu.

“Zrakoplov je poletio iz Groznog za Moskvu 15. rujna. U rujnu su održana još dva leta za Moskvu – 6. i 9. rujna. Nisu dane službene izjave o Kadirovljevom zdravlju ili trenutačnoj lokaciji”, napisao je Geraščenko.

Kadirovljev pomoćnik je nedavno objavio snimku njegove večernje šetnje. Nije poznato kada je snimka nastala.

Umar Daudov, assistant to the head of Chechnya Ramzan Kadyrov, published a video of Kadyrov’s evening walk with his family on social networks against the background of rumors about his alleged serious illness, RIA Novosti reports. pic.twitter.com/s9a3tK6UhV









