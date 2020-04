SINDIKATI POBJESNILI NA NAJAVU REZANJA PLAĆA: ‘Ovo je dno dna, Vlada želi zavaditi radnike iz javnog i privatnog sektora!’

Autor: D.Kt.

Nakon što su u medije iscurili detalji rezanja plaća u javnom sektoru, o čemu na sastanku sa sindikatima održanom prošlog tjedna nije bilo nikakvog govora, sindikati su pobjesnili, a u izjavi za Dnevno poručuju da „nemaju više nikakvog razloga pokazati povjerenje ljudima iz Vlade koji nas gledaju u oči i varaju nas!“

„Na sastanku na koji nas je premijer Plenković pozvao na Veliki četvrtak – što mu je veliki grijeh kao vjerniku – a koji je trajao tri sata tražio je stav nas iz sindikata o rezanjima u javnom sektoru na što smo mi rekli da mi nismo potpisnici kolektivnih ugovora i podsjetili ga da nitko u Europi ne dira plaće i materijalna prava u javnom sektoru. Na moj upit o čemu se razgovaralo na prije održanom telefonskom sastanku premijera s predsjednicima uprava većih trgovačkih društava, Plenković nam je kategorički pred nekoliko svojih ministara odgovorio da nije tražio rezanje plaća, već da se govorilo o dobiti poduzeća i investiranju.

Da bi već sutradan ujutro ministar državne imovine poslao dopis državnim poduzećima u kojemu traži da se vidi gdje se mogu napraviti uštede!“, pojasnio je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever posljednje sastanke u Vladi na kojima su ih uvjeravali da do rezanja plaća neće doći, nakon čega je „neimenovani izvor iz Vlade“ ekskluzivne informacije o rezanju plaća dostavio jednom dnevnom listu.

Prema tim informacijama, Vlada planira smanjenje plaća državnim službenicima i namještenicima koje bi moglo ići do 20 posto, neisplatu dodataka na plaće koje su prosvjetni djelatnici izborili u štrajku, ali i rezanje plaća dužnosnicima na nacionalnoj i lokalnim razinama, dok se onima na prvoj crti obrane od koronavirusa – medicinskom osoblju, policiji, vatrogastvu – ne bi rezale plaće. Osim plaća, Vlada planira ukinuti i uskrsnice, božićnice i regres.

„Takve informacije nisu iscurile u javnost, to pišu Vladini plaćenici, to je Vladina baražna vatra i ciljano je pušteno u medije da se stvori okružje u kojem će se stalno pljuvati po sindikatima i pripremiti teren za rezove. Mi se u sindikatima nikad nismo time služili, a mogli smo, i ovakvo ponašanje Vlade je dno dna, a to si politika u Hrvatskoj očito može dopustiti“, poručuje Sever i kaže da je sve u Vladi pripremljeno unaprijed.

Podsjeća da je velik broj kompanija za svibanj najavio isplatu „čitave hrpe dividendi“ i kao mjeru pomoći predlaže da se taj novac isplati radnicima.

„Ako bi Vlada zabranila isplatu dividendi, udarila bi sebe u trbuh, jer tu dividendu planira upumpati u proračun pa je onda davati tim istim tvrtkama koje će to dati dioničarima. Pa sad planira novac koji će odrezati u javnom sektoru dati kao pomoć takvim tvrtkama“, navodi Sever i dodaje da narod nije glup i da ga ne treba podcjenjivati, a Vladi poručuje: Nećete uspjeti zavaditi radnike iz javnog i privatnog sektora!

U Vladi će se danas precizirati set mjera usmjerenih prema smanjenju proračunskih izdataka u državnom i javnom sektoru koji idu na plaće i druga primanja zaposlenih. Zasad su samo poznate uštede po ministarstvima u okviru proračuna prema kojima će se najviše uštedjeti na Ministarstvu obrane, unutarnjih poslova, obrazovanja i prometa.