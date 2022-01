SINDIKATI NE PRISTAJU NA OTKAZE U HOLDINGU: ‘Podsjeća li vas na to na priču o unutarnjim i vanjskim neprijateljima? Ako ne bude razgovora, bit će sindikalnih akcija!’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik SSSH Mladen Novosel i predstavnici sindikata u Zagrebačkom holdingu održali su konferenciju za novinare o postupku savjetovanja sa socijalnim partnerima vezanom za kolektivni višak radnika u Zagrebačkom holdingu i predloženom popisu od 544 radnika koji se planiraju otpustiti ili prebaciti na druga radna mjesta.

Novosel je rekao, svjesni su da se o problemima u ZG Holdingu govorilo dugi niz godina, kroz svo to vrijeme najviše se govorilo o gubicima tamo i da nikada nitko za njih nije odgovarao.

“Na kraju je posljedica da je nakon 19 godina došlo do promjene vlasti u Zagrebu i da sada nova vlast predlaže donošenje odluke kolektivnom višku radnika u ZG Holdingu i pet povezanih društva. Njihov cilj je postizanje sporazuma. U ime sedam sindikata koji su u sklopu SSSH niti jedan neće potpisati sporazum s upravom Holdinga o otpuštanju ijednog zaposlenog radnika. U prijedlogu koji smo dobili nema niti jedan prijedlog kako će u budućnosti ZG Holding funkcionirati, kako će se riješiti financijski problem od 5 milijardi kuna”, objavio je na početku.

‘Plasirana je priča da postoje uhljebi, za to netko treba odgovarati’

Navodi, u 45 stranica teksta koji su dobili vidjeli su samo neke populističke razloge.

“Navodi se da je do nastanka viška došlo zbog unutarnjih i vanjskih čimbenika, podsjeća li vas na to na priču o unutarnjim i vanjskim neprijateljima. Plasirana je priča da postoje uhljebi, za to netko treba odgovarati. Iako su mnogi svjesni da je vjerojatno postojalo izmišljenih radnih mjesta. Umjesto da je uprava Holdinga detektirala ta radna mjesta, ta priča bi išla u drugom mjestu. Zamislili su da će problem 5 milijardi kuna dubioze riješiti tako da će 12 grupa poslova koje čine administrativni radnici anulirati i napraviti jednu grupu s određenim brojem zaposlenih koju mi ne znamo. Nismo vidjeli ono što je bila obveza Uprave, da se izradi sistematizacija radnih mjesta s popisom potrebitih radnih mjesta i brojem izvršitelja.

Dok se to ne izradi, neozbiljno je razgovarati o višku ijednog zaposlenog. Nemamo saznanja hoće li na tim radnim mjestima sutra biti neki novi radnici, novi uhljebi? Struktura Holdinga će ostati ista, sustav isti, da nitko nije za ništa odgovoran, pa ćemo reći da ima 10 milijardi kuna dubioza ili stečaj? Inzistiramo da uprava ZG Holdinga preusmjeri razgovore sa sindikatima, da se počne razgovarati o konkretnom restrukturiranju i poslovnim planovima, potrebitom broju radnog mjesta, stručnosti i tek onda može proizaći određeni broj viška radnika. Učinit ćemo da svi sindikati na razini Holdinga od idućeg tjedna počnu zajednički djelovati, da učinimo sve da radna mjesta budu sigurna u budućnosti”, rekao je Novosel.

‘Okrenite guvernal’

Tomislav Rajković, predsjednik Udruge radničkih sindikata Hrvatske (URSH), također je govorio o otkazima.

“Sindikati nisu zaštitnici i ne podržavaju zapošljavanje uhljeba. Moram to naglasati. Mi nismo ti koji sprečavaju da se riješi pitanje takvih zaposlenika, kako u Holdingu tako i na državnom nivou”.









Poslao je poruku novoj gradskoj vlasti.

“Okrenite guvernal u suprotnom smjeru, vratite se na početnu poziciju i sjednite sa sindikatima. Nekada treba napraviti korak nazad da bi mogao napraviti dva koraka naprijed. Sve u cilju dobrobiti Zagreba i radnika”.

Pitanja novinara

“Ovo nije restrukturiranje Holdinga, nego populističko smanjivanje broja ljudi. Apsolutno niti jedna sindikalna akcija nije isključena. Sve opcije su moguće”, rekao je Novosel.

Koje je rješenje ove situacije?









“Izraditi prije svega poslovni plan Holdinga, utvrditi broj izvršitelja za svako radno mjesto. Ako vi nemate takav plan, idete ko guske u magli. Mi upravi Holdinga želimo pomoći a ne odmoći. Nama to nije relevantno, svako radno mjesto ili je potrebno ili nije potrebno. Nema veze iz kojeg odjela, svako radno mjesto mora imati svoju potrebu i težinu, za to netko mora biti odgovoran i postavljen, ne znamo ni tko će biti voditelji, ne znamo ništa,ni pšto su radili dosad, ali znamo za 5 mlrd kuna. Mi ne želimo da građani plaćaju skupe komunalije”.

“Ako ne bude mogućnosti oko razgovora, bit će sindikalnih akcija, budite uvjereni”, rekao je Novosel. Dodao je da sindikati neće biti razbijena vojska.

“Mi ćemo tu vojsku postrojiti”.