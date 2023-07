Sindikalisti s Plenkovićem na sastanku: ‘Umjesto ponude, dobili smo ucjenu’

Predstavnici Sindikata državnih službenika i namještenika u srijedu u 15 sati sastali su se s ministrom pravosuđa Ivanom Malenicom.

Podsjećamo, štrajkaju već gotovo 38 dana.

Navodno se traži povećanje plaća za 400 eura. Sindikatlije razmatraju mogućnost da pravosudni službenici prestanu rješavati i hitne sudske predmete.





Tvrde da je to ucjena

“Vlada predlaže da potpišemo sporazum o tome da se dogodilo povećanje plaća u prvoj fazi, a to je ovih 180 i 60 koje je Vlada isplatila svim državnim službenicima. Kroz te uredbe do 2024. godine bi došlo do povećanja plaća u pravosuđu. Umjesto ponude dobili smo ucjenu. Ukoliko ne prihvatimo ovakav sporazum, Vlada će sutra donijeti odluku o neplaćanju dana u štrajku, mi ćemo ovaj prijedlog pustiti na odlučivanje”, rekla je predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Iva Šušković i dodala:

“S obzirom da nema prijedloga o povećanju u vidu dodatka do donošenja uredbi, mi smatramo da je ovo na neki način ucjena. Ne znam hoće li naše članstvo ovo prihvatiti. U sporazumu nema ponude povećanja plaća. Teško je zaustaviti val nezadovoljstva. Tu povrijeđenost zašto se to sve skupa događa. I ovo što ćemo dati članstvu kao ponudu će izazvati dodatnu ljutnju”, rekla je Šušković.

Oglasio se ministar

Ministar pravosuđa Ivan Malenica također je dao izjavu nakon sastanka sa sindikatima

“Stavili smo na stol odredbu u kojoj ćemo u drugom koraku dodatno povećati plaće službenicima, a kao prilog tom sporazumu bila bi tablica s navedenim minimalnim koeficijentima. Mi smo sindikatu predložili povećanje u dva koraka, drugi korak bi bio u siječnju 2024. godine. Ostavili smo sindikatu da pusti taj prijedlog sporazuma svojim članovima”, rekao je ministar Ivan Malenica.

Također, navodi: “Ono što oni rade je ucjena. Oni traže isključivo sad povećanje plaće. Mi smo povećanje plaće već postigli s povećanjem 180 i 60. Drugi korak povećanja bi bio početkom sljedeće godine. Oni ne pristaju na to i oni ucjenjuju nas jer žele povećanje sad i odmah. Plaću za lipanj smo isplatili bez obzira na štrajk. Dobili su povećanu plaću s povećanjem od 100 eura. Dali smo fer i korektnu ponudu, iz razgovora proizlazi da su njima prijedlozi dobri, međutim, oni traže povećanje sad i odmah. Treba istaknuti da im je kontinuirano rasla plaća i rast će kroz novi zakon i uredbu”, rekao je.

Također, naveo je da je Vlada dovoljno ozbiljna da najavimo unaprijed da nećemo isplatiti plaće zbog štrajka.









“Oni ucjenjuju bez obzira što Vlada povećava plaće”, zaključio je.