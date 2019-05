Sindikalist: ‘Kad se premijer čudi kako to da građani potpisuju, a zadovoljna je EK, Svjetska banka, MMF… što vam to govori?’

Autor: Dnevno/Dr. K.

Čelnik SSSH i predstavnik referendumske inicijative ’67 je previše’ Mladen Novosel govorio je u Točki na tjedan N1 televizije o inicijativi koja je uspjela prikupiti više od 600.000 potpisa građana protiv mirovinske reforme koju gura ministar rada Marko Pavić, a kojom želi podići dobnu granicu za umirovljenje na 67 godina.

“67 je apsolutno previše”, kaže Novosel i dodaje kako potpisa, ipak, nije previše.

“Potpisa nije previše. Bio bih sretniji da smo svim građanima koji su to htjeli, omogućili da daju potpis. Ni tisuće volontera nisu bili dovoljni da pokrijemo svaki dio Hrvatkse, ali se nadam da će svi ti građani izaći na referendum”, poručio je.

“Mi nismo mogli znati u kojem trenutku je koliko potpisa dano, to ćemo znati do kraja tjedna kad budu dostavljeni, kad prebrojimo… Sinoć je bilo evidnetno da smo prikupili znatno iznad 600.000. Očekujemo da će taj broj biti i veći kad sve složimo”, govori.

Inicijativa kojom se želi srušiti produljenje radnog vijeka do 67 godina života druga je najuspješnija referendumska inicijativa u Hrvatskoj. Veću podršku građana dobila je samo inicijativa pokrenuta zbog Zakona o radu 2010., koju su, također, vodili sindikati.

“Da, još jednom se pokazalo da su ujedinjeni sindikati jedina snaga u ovoj zemlji koja nešto može pokrenuti. Bilo koja stranka je mogla pokrenuti ovakvu inicijativu da se ovi zakoni mijenjaju”, kaže Novosel.

Na pitanje je li poruka da skupljanje potpisa ne ide dobro koju su sindikati poslali prošlog tjedna bila trik, kaže kako je teško govoriti o triku.

“U ta dva tjedna se doista svašta događalo. Nama je vrijeme jedan od ključnih čimbenika. Mi svi možemo biti na štandovima, ali ako nema građana na ulicama nema tko dati potpise. Vrijeme je bilo nemoguće, štandove je rušio vjetar, padala je kiša…”, opisuje Novosel poteškoće s kojima su se volonteri inicijative sretali na terenu.

“Mi ne rušimo reformu, mi tražimo promjenu uvjeta postojeće reforme i mirovinskih zakona”, kaže Novosel.

Na primjedbe premijera da je ova inicijativa reformski faktor odgovara kako ne želi koristiti negativne riječi.

“Sindikati su za reforme koje će nešto pokrenuti, otvarati nova radna mjesta, učiniti javnu upravu dostupnijom građanima. Nitko ništa ne radi oko tih reformi. Svaka vlada se uhvati reforme radnog zakonodavstva i ide mijenjati nešto u korist poslodavaca. Kad se premijer čudi kako to da građani potpisuju, a zadovoljna je EK, Svjetska banka, MMF… što vam to govori? Za koga je ta reforma? Radi li se reforma za neke financijske centre moći ili ljude? U ovoj zemlji konačno jedna vlada treba pokrenuti reforme od kojih će ljudima biti bolje. Nijedna vlada to dosad nije napravila, ova ponajmanje”, smatra Novosel.

Za desetak dana će, prema Novoselovim riječima, objaviti točan broj potpisa, a nakon toga će proceduru preuzeti Sabor.

Scenarija koji se dogodio prethodnim dvjema referendumskim inicijativama Novosel se ne boji.

“To je nemoguće”, kaže.

“Naravno da će naći dlaku u jajetu. Za jedan dio će sigurno reći da nije važeći, ali sigurno ga neće moći smanjiti toliko”, kaže i dodaje i kako je jedno od najvažnijih stvari bilo definiranje referendumskog pitanja.

“Ne sporimo da će djelomično utjecati na proračun. Mi želimo da penalizacija bude manja, ali to nije 45 milijardi”, govori. Procjena sindikata je – 4 milijarde.

Početak rujna bio bi otpimalno vrijeme za referendum, smatra Novosel.

“Mi očekujemo da se referendum provede tijekom rujna, prije predsjedanja Hrvatske EU-om. Neka ni ne pomisle da rade bilo kakav egzibcionizam pa da to bude kasnije. Ovih 600.000 tisuća potpisa sigurno će biti spremno reći Vladi: E, sad ste pretjerali”, poručuje.

Na pitanje očekuje li da Vlada povuče zakon, kao što je već ranije radila, Novosel kaže: “Ovog puta to nije moguće. Prije se radilo o prijedlozima zakona. Sada imamo zakon. Ova vlada je zakon donijela, mi tražimo promjenu nekih uvjeta tog zakona. Rušimo samo ono što je bitno. Očekujemo da se referendum provede, on se mora provesti. I kad bi vlada donijela odluku o povlačenju zakona, mi bi inzistirali na provođenju referenduma. Građani su svoj potpis dali kako bi oni odlučilil, a ne da Vlada odlučuje”, zaključuje.