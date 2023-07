Sin poznatog HDZ-ovca prijetio policajcu i njegovoj djevojci: Evo što mu je otac rekao nakon uhićenja

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Šibenska policija jutros je objavila da je zbog prijetnji i oštećenja tuđe imovine uhićen 28-godišnjak te je protiv njega podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Iako policija nije službeno objavila identitet uhićenog muškarca, Index doznaje da je riječ o Marku Begonji, sinu Josipa Begonje, gradonačelnika Drniša i saborskog zastupnika HDZ-a.

Begonja je navodno 7. srpnja u Drnišu prijetio 31-godišnjaku i 27-godišnjakinji u Drnišu, izazvavši kod njih strah i bojazan za njihovu osobnu sigurnost. Dva dana prije navedenog događaja istom 31-godišnjaku je probušio gume na njegovom automobilu, prouzročivši materijalnu štetu od 160 eura.





Došlo je do sukoba

Upitan za komentar uhićenja njegovog sina Begonja je potvrdio da je došlo do sukoba između njegovog sina i policajca te njegove djevojke.

“Bilo je remećenje javnog reda i mira između mog sina i s druge strane policajca i njegove djevojke, supruge. To je u postupku rješavanja. Pravna država će djelovati. On ima 28 godina, a tko je napravio prekršaj, mora odgovarati, neovisno o tome čiji je sin. Da, to je isti policajac, bila je prije godinu dana ista stvar. Postupak traje i bilo što da kažem može utjecati, pa evo… on čeka postupak i to je sve što sad mogu reći na tu temu”, kazao je Josip Begonja.

Ovo nije prvi incident u kojem je sudjelovao Marko Begonja. Prošle godine je putem poruka prijetio dvojici policajaca, optužujući ih za postupanje prema njemu. Također, navodno je prijetio i njihovim djevojkama.

‘Ne bih intervenirao’

Gradonačelnik Begonja je tada izjavio da ne bi intervenirao za svog sina.

“Hipotetski, čak i da me je zvao i to tražio, budite uvjereni da ja to ne bih napravio. Zakon je zakon i mora ga poštovati tko god to bio, pa da je i moj i bilo čiji sin. Moj sin je svoj čovjek, živimo u istom gradu, ali ne na istoj adresi. Zvao me je u ponedjeljak u neko doba i kazao mi da su ga dva policajca PP Drniš pretresali i to, po njegovim riječima, na “slobodniji način””, rekao je tada HDZ-ov gradonačelnik.

“Da, spominjao je, kad me pitate, skidanje odjeće, a je li to bilo zakonito postupanje ne mogu govoriti, jer ne znam sve detalje. Po njemu je njegov krimen to što je verbalno uvrijedio njih i njihove djevojke, a to je rekao, pojasnio je, u afektu. Je li to bio afekt ili ne, ne znam, a ponavljam, nisam ni sudac ni policajac da bih znao konačan ishod postupka koji je u tijeku”, dodao je.