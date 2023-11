Sin MUP-ovke uperio pušku u policajca: ‘Govorio je da prijete nuklearna katastrofa i armagedon’

Autor: Dnevno.hr

32- godišnji muškarac iz Turopolja je prijetio smrću te uperio zračnu pušku u glavu policijskog službenika pred ostalim kolegama tijekom postupanja na njegovoj adresi stanovanja.

On je inače sin jedne djelatnice policije, a prema konačnoj presudi, prijestupnik neće u zatvor.





Njega je velikogorički sud proglasio neubrojivim te mu je temeljem Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama određen šestomjesečni prisilni smještaj u psihijatrijskoj ustanovi. Njegov krimen je, prema optužbi,prisila prema službenoj osobi od 6. srpnja ove godine kada su mu policajci pokucali na vrata kuće povodom kaznene prijave da je dotični 32-godišnjak iznuđivao putem interneta osobe te im ujedno prijetio. Pa su doslovno pet minuta do 12 sati navedenog datuma policajci došli na njegovu adresu stanovanja. Zvonili su na vrata uzalud te su o svemu kontaktirali i njegovu majku, zaposlenu u policiji, a po koju su otišli na radno mjesto.

On je za to vrijeme po unutrašnjosti kuće šetao te na koncu otvorio vrata . U ruci je imao pušku koju je usmjerio u glavu policajca i repetirao je. Pritom je tražio da se legitimiraju, da mu pokažu značke i vikao: “Ubit ću vas govna jedna! Van iz mog dvorišta!” Na to je policajac otrčao iza zida kuće i izdao zapovijed da odloži oružje, međutim, muškarac je to odbijao te se ponovo zatvorio u kuću. A kad je opet otvorio vrata i krenuo napolje, policajci su ga zaskočili i uz sredstva prisile mu stavili lisice na ruke.

“U policijskoj postaji je isto nesuvislo pričao i djelovao je nesuvislo. Govorio je da prijeti nuklearna katastrofa, armagedon, da ćemo svi izgoriti i još štošta”, rekao je jedan od policajaca koji su bili na intervenciji.

Prema nalazu vještaka psihijatra osumnjičeni ima psihotični poremećaj s naglašenom paranoidnom simptomatikom, sklon je vjerovanju da se s njim loše postupa… U vrijeme kaznenog djela bio je neubrojiv i riječ je o osobi s težim duševnim smetnjama te opasnoj za okolinu koja nije raspravno sposobna. Trošak sudskog postupka kao i vještačenje platit će se iz proračuna, piše Jutarnji list.