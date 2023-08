Sin čovjeka koji je pronašao mrtvu bebu u bunaru: ‘Bio je van sebe, nije mogao o tome pričati’

Nezapamćen užas potresa Liku nakon što je prije dva tjedna u bunaru pronađena mrtva beba.

Mlada 20-godišnjakinja s područja Like osumnjičena je da je usmrtila vlastito novorođenče. Danas je uhićena i nalazi se u jednomjesečnom pritvoru u gospićkom zatvoru.

Dijete je slučajno pronašao jedan mještanin čiji je sin ispričao mučne detalje.





Mještani su užasnuti

“To je poprilično ružan čin što se dogodio i apsolutno svi ljudi koji su tu, od roditelja, normalno tate koji je to sad vidio, svi su užasnuti samim tim činom”, rekao je sin Nikola.

“Što je najgore, on nije ni pričao baš nešto pretjerano o tome, to ga je poprilično potreslo, a kako i ne bi potreslo, ne znam što bih rekao, na to nije ni on ništa dodatno rekao. Bio je van sebe”, prepričao je sin muškarca koji je u bunaru našao dijete za Dnevnik Nove TV.

U Perušiću kruže priče da djevojka ima već dvoje djece, no nitko nije primijetio da je opet trudna. Ne zna se što ju je nagnalo na takav čin.

Prijavljena za teško ubojstvo

Policija je djevojku prijavila za teško ubojstvo, no nije poznato hoće li tako i ostati. Ispitat će se uža obitelj i svi koji bi mogli rasvijetliti ovaj događaj.









Za ovo djelo predviđena je kazna zatvora od najmanje 10 godina. Slijedi daljnje vještačenje.