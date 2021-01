ŠIMUNIĆ NAKON RAZGOVORA U USKOK-u: Dao sam iskaz. Za mene je ovo sve novo, ali sve bude dobro

Viktor Šimunić, nezavisni vijećnik Oroslavja, odazvao se pozivu USKOK-a, kojem je predao snimku svog razgovora s HDZ-ovim Žarkom Tušekom i Emilom Gredičakom.

Izjavu za novinare dao je nakon izlaska iz USKOK-a.

“Nisam imao očekivanja, gledao sam u serijama i filmovima kako to izgleda, prošlo je, živ sam, dao sam iskaz i to je u tijeku, ne smijem puno komentirati”, rekao je Šimunić dodavši kako je sada sve u procesu.

“Ne znam što je objavljeno, nisam vidio, ne smijem komentirati dok je postupak u tijeku, svi čujete sve što se događa, svatko može zaključiti ponaosob. Danas je lakše nego jučer, za mene je ovo sve novo, no osjećam se dobro i sve bude dobro”, rekao je Šimunić.

Prije ulaska u prostorije USKOK-a vijećnik iz Oroslavja rekao je kako je donio screenshotove koji dokazuju da je on pozvan na taj sastanak. Donio je i e- mail i snimku. “Odvjetnici su rekli svoje, USKOK će reći svoje, ako ja trebam u zatvor, ja ću otići u zatvor. Ako se kazneni progon zbog snimanja dogodi, mislim da se to nikad nije dogodilo u RH. Da se i dogodi, koliko god ću se loše osjećati, ja ću mirno spavati, a to je najbitnije”, rekao je Šimunić u srijedu ujutro.









Podsjetimo, Viktor Šimunić je nezavisni vijećnik iz Oroslavja koji tvrdi da ga je HDZ pokušao kupiti u zamjenu za podršku na lokalnim izborima. Šimunić je ispričao da ga je na razgovor s Tušekom pozvao HDZ-ov gradonačelnik Oroslavja Emil Gredičak. Našli su se u klijeti gradonačelnika iznad Oroslavja u subotu, 16. siječnja, a Šimunić je razgovor snimao.