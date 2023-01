SIJEČANJ POKAZUJE ZUBE ZA KRAJ! Stiže hladan prodor, budit ćemo se u ledena jutra: Bura, minusi i hladnoća obilježit će tjedan pred nama

Autor: Dnevno.hr

Tjedan koji je pred nama donijet će novo zahlađenje, pa će započeti hladnim jutrima i čestim mrazom, ne samo u unutrašnjosti, gdje će ponegdje biti i magle, nego i na Jadranu, osobito sjevernom, u ponedjeljak moguće i srednjem.

Ipak, temperatura zraka će postupno rasti uz djelomice sunčano vrijeme te manje vjetrovito od prošlih dana. Malo kiše u utorak će pasti u istočnoj Hrvatskoj, a uz jače naoblačenje povremene oborine posvuda su opet moguće od četvrtka.

Pritom postoji vjerojatnost i za novi hladni prodor, koji bi mogao stići i do Jadrana, s jakom burom”, sažeta je tjedna vremenska prognoza koju je za HRT pripremio DHMZ.





Osjetno niža jutarnja temperatura

Ponedjeljak će osvanuti stabilan, barem djelomice sunčan, ali i s prilično hladnim jutrom.

Na istoku zemlje u ponedjeljak će barem djelomice biti sunčano, povremeno uz povećanu naoblaku. Jutarnje magle bit će ponajprije u Posavini, a navečer na krajnjem istoku slabe oborine. Dnevna temperatura malo viša od nedjeljne, a jutarnja osjetno niža.

Hladno će ujutro biti i u središnjoj Hrvatskoj, oko -5°C, a danju će temperatura zraka porasti na 4 do 6°C. Bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, ujutro ponegdje i maglu.

Jutarnji minusi

Još veći jutarnji minusi mjerit će se u gorju, u unutrašnjosti Istre bit će oko -4°C, a na moru od 0 do 4°C, uz slab mraz pri tlu. Dnevna temperatura zraka od 8 do 12°C, u gorju oko 2°C. Prevladavat će sunčano, u kotlinama gorskih predjela ujutro magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na sjevernom Jadranu zapadni i sjeverozapadni, još ujutro pod Velebitom bura.

Sunčano će prevladavati i u Dalmaciji. Prijepodne na obali i otocima umjerena naoblaka. Bura će ujutro oslabjeti, pa je, osim u unutrašnjosti, poneki minus moguć i na obali, barem pri tlu. Popodne će zapuhati sjeverozapadni vjetar, a temperatura porasti na 8 do 12°C.

Ponešto oblaka prijepodne i na jugu Hrvatske, a popodne više sunčanih razdoblja. U noći i ujutro još će puhati umjerena bura, a popodne sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka oko 4°C, u zaobalju i niža od 0°C, a dnevna od 8 do 12°C.









Stabilno, pa opet promjenjivo

Do srijede na kopnu barem djelomice sunčano. U utorak je na istoku moguća slaba oborina, a zapuhat će i sjeverozapadni vjetar. Jutra i dalje razmjerno hladna, no dnevna temperatura još će malo porasti. U četvrtak oblačnije uz slabu kišu i susnježicu te malo svježije vrijeme.

Jutarnji “minusi” još su u utorak mogući na sjevernom Jadranu, a u Dalmaciji će ih spriječiti jačanje bure i tramontane. Slabljenjem i okretanjem vjetra na jugozapadni i zapadni stizat će malo topliji zrak s mora, pa će od srijede jutra biti manje hladna. U četvrtak će se naoblačiti te će mjestimice pasti i malo kiše.