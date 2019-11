SIGURNOSNI PROPUST Korisnici WhatsAppa zgroženi!

U javnost su dospjeli izvještaji sigurnosnih stručnjaka, u kojima se upozorava kako se WhatsApp nalazi pod napadom hakera, a sredstvo napada je video sa zloćudnim kodom. Sve što im treba je broj telefona koji koristi WhatsApp.

Kad god se otkrije nekakav sigurnosni propust u aplikaciji koju koriste milijuni diljem svijeta, tvrtkama koje su napravile te aplikacije u najboljem je interesu da taj propust što prije riješe. Obično se oglase službenim priopćenjem u kojem savjetuju korisnicima što napraviti. No, ne i Facebook. U njihovoj popularnoj aplikaciji za direktno dopisivanje, WhatsApp, otkriven je sigurnosni propust koji ugrožava sve. I korisnike Androida i one na iOS-u, pa čak i one na Windows Phoneu.

Naime, u javnost je dospjelo nekoliko izvještaja sigurnosnih stručnjaka u kojima se upozorava kako se WhatsApp nalazi pod napadom hakera, a sredstvo napada je video sa zloćudnim kodom. Sve što im treba je broj telefona koji koristi WhatsApp. Prema njihovom izvještaju, hakeri mogu poslati MP4 datoteku sa zlonamjernim kodom korisniku WhatsAppa i onog trenutka kad ga korisnik pokrene, kreće instalacija zlonamjernog koda. To hakerima omogućava udaljeno upravljanje uređajem, ali i mogućnost prisluškivanja korisnika.

Iako su ugroženi gotovo svi korisnici WhatsAppa, iz Facebooka službeno nisu rekli ni riječi. No, da problem postoji priznali su potiho, objavivši informacije o ranjivosti na svojim stranicama za developere. Najranjivije su ranije verzije WhatsAppa za privatne korisnika (prije 2.19.274 za Android, 2.19.100 za iOS i 2.25.3 za Enterprise Client), ali i verzije za poslovne korisnike.

Facebook nije objavio službeni savjet što napraviti, ali sigurnosni stručnjaci ističu kako bi korisnici trebali provjeriti koju verziju WhatsAppa koriste i ažurirati ju na najnoviju verziju.





Kako bi provjerili koju verziju WhatsAppa koriste, kroisnici bi trebali pokrenuti aplikaciju na svom uređaju, ući u Opcije (Settings) koji se nalaze u desnom gornjem kutu. Tamo je potrebno odabrati opciju “Pomoć” (Help) i potom “Informacije o aplikaciji.” (App info)