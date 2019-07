Sigurno je samo da je Plenković već BIVŠI!

Autor: Romana Eibl/7 Dnevno

Kalinjingrad, Nižnji Novgorod, Rostov, Soči, Moskva… hrvatska nogometna reprezentacija ispisivala je prošlog ljeta, iz Rusije s ljubavlju, pobjedničke razglednice Hrvatima u domovini i širom svijeta, a vladajuća je kasta, i uopće političari svih fela, što narodu već 25 godina prodaju jeftine lažnjake, uživali su gotovo dva mjeseca u – ugodnoj hladovini. Bez neugodnih pitanja o Agrokoru, aferi Borg, aferi SMS, LNG terminalu, sisačkoj rafineriji, sukobima interesa, imovinskim karticama, tanašnoj Plenkovićevoj saborskoj većini, besprizornim trgovanjem unutar parlamenta… Zanosna nogometna priča iz Rusija poslužila im je kao smokvin list da pokriju svu golotinju svojih neuspjelih politika i svu nakaradnost bezbrojnih afera, a narod je, makar na tren, oslobodila tiranije oholosti, laži i grabeži…

Ovog ljeta opet smo osuđeni na negledljive utakmice s Markova trga i Trga žrtava fašizma, utakmice u kojima vladajući već odavna pročitanom taktikom pokušavaju publiku uvjeriti da rade dobar posao, ali su, eto, novinari zapeli da prebrojavaju zamračene nekretnine i milijune ministara, te im nikako ne daju mira da napokon od Hrvatske naprave – Švicarsku. A samo što nisu… Upravo svjedočimo i premijerovom prvom velikom miješanju karata, odnosno što prisilnom, što svojevoljnom Plenkovićevom uvođenju u Vladu „igrača s klupe“ – promijenio je već više od polovice prve postave, pa se s pravom postavlja i pitanje premijerove odgovornosti, odnosno loše procjene izbora prve ministarske momčadi, tim više što stalno paradno i samoljubivo podvlači da je ovo – „njegova Vlada“.

Čuvanje mira u HDZ-u i parlamentarne većine

I dok Plenković smjenjuje i postavlja nove ministre, što je, zapravo, i jedini potez koji mu je preostao da u posljednjoj godini mandata pokuša učiniti neki preokret ili makar promijeniti javnu percepciju njegova tima, dotle oporba ponavlja: „Ne treba nam rekonstrukcija Vlade, nego dekonstrukcija! I izbori odmah!“ No, dojam je da se oporba zadovoljava tek jezičnim figurama i doskočicama tipa „svaki tjedan, pada ministar jedan“, ali stvarne snage za preokret nema ni u oporbenim redovima. Što je izvrsno jednom opaskom na fejsu poentirala moja kolegica Helena Puljiz, napisavši: „Pala bi Vlada, da ima tko preuzeti vlast. Ali, nema!“ U čemu se ogleda sva bijeda hrvatske političke elite, ili kako ju je Slaven Letica prozvao – „političkog taloga“ – koji nije kadar selekcionirati, promovirati i u orbitu izbaciti ljude od struke i ljudskog i moralnog integriteta, pa na valu krivih odabira, interesnih komplota, klijentelizma i korupcije, iza nas i naše mlade države i nekoliko generacija ostaje – 30 izgubljenih godina!

Dok pišemo ovaj tekst, zbog rokova dva dana ranije od najavljene Plenkovićeve objave nove ministarske postave, ne možemo se baviti imenima koje je odbacio ili zadržao i novoizabranih igrača, koji bi, u netalasanju, trebali privesti kraju premijerov mandat. Po svemu sudeći – prvi i zadnji! Što god da je Plenković odlučio, koga god da je otpisao, odnosno izabrao, sve je to učinjeno sa ciljem da se očuva mir u HDZ-ovoj kući i parlamentarna većina do novih izbora iduće jeseni. Na kojima, prema svemu što smo posljednjih dana čuli iz izvora iz HDZ-ove središnjice, Plenković neće predvoditi HDZ u novu bitku za parlament. Plenković je, tvrde izvori iz HDZ-a – gotov, prekrižen.

„Za njega već sada možemo reći da je bivši, pada mu rejting, prema jednog agenciji SDP je prvi put prestigao HDZ, možda ta anketa i nije vjerodostojna, ali pokazuje trend i gola je istina da HDZ s Plenkovićem može nastaviti ići samo prema dolje. Plenković je i sam svjestan da broji zadnje mjesece na čelu stranke i Vlade, da toga nije svjestan ne bi se rukama i nogama borio da uđe u europske strukture“, govori nam naš sugovornik iz HDZ-a, pa oslikava beskarakternost političkih poltrona koji su još jučer jeli iz premijerove ruke, a danas mu okreću leđa…

Nitko ozbiljan ne misli da će Plenković opstati

„Sada opet i Plenkovićevi ministri prilaze nama koji smo bilo označeni kao osobe koje valja zaobilaziti kada je na čelo stranke zasjeo Plenković. Grle nas i ljube, a još do jučer nas nisu htjeli ni pogledati. Ali, to je tako svugdje u političkim krugovima, nije to samo odlika HDZ-ovaca. Dok si u igri, svi su uz tebe, kad osjete da padaš, gotovo, okreću ploču!“, priča nam HDZ-ovac koji nije bio na premijerovoj liebling listi, a onda su se nedavno, na prijemu kod Predsjednice u povodu Dana državnosti, prema njemu, u ljubavnom zanosu, zaletjeli u zagrljaj zabludjeli drugovi…

„Nitko ozbiljan, ni viši ni niži stranački dužnosnici, ne misle da će Plenković opstati. Ni kao čelnik stranke, a onda naravno ni kao čovjek koji će HDZ iduće jeseni predvoditi na novim izborima za Sabor. Plenkovića se više ni ne uvažava, niti ga se itko više boji. On je prekrižen i toga je i te kako svjestan, pa više nije bahat kako je bio – spustio se na zemlju, ne inzistira više da je najpametniji, ne docira svima, smanjio je vlastiti doživljaj samoga sebe. U stranci su mu jako zamjerili što Lovru Kuščevića nije smijenio puno prije nego je ovaj podnio ostavku. Ali, to je Plenković, on je branio svoj izbor i svoj obraz do kraja, a pritom je stranku izvrgnuo prekomjernom granatiranju, pa i ruglu“, kaže nam naš, među Plenkovićevim ljudima, opet dobrodošao HDZ-ovac.

„Plenkoviću se zamjera da je bio preveliki kalkulant, on najradije ne bi povukao nikakav potez, nema lidersku crtu, a pritom se okružio trećeligašima. Umjesto da je za savjetnike izabrao ljude s iskustvom, integritetom i reputacijom, on se opredijelio za poslušnike.

Istina, žene ga jako vole, nastupa pristojno, uglađen je, odgovoran, vrijedan, ali previše je koncentriran na sebe da bi bio kavalir u pravom smislu“, kaže nam naš HDZ-ovac.

Svi kandidati imaju šansu za predsjednika stranke

U svakom slučaju, Plenkoviću se više ne vjeruje, njegova riječ više nema težinu, stranački ga kolege danas gledaju kao gubitnika. Pokušao je zadnje karte baciti na Europu, tj. da se smjesti unutar europskih struktura – na taj bi se način elegantno izvukao, ali kako mu to nije uspjelo, Plenković je danas u velikim problemima. Nema podršku baze, ali ići će svejedno u reizbor za predsjednika HDZ-a na proljetnim unutarstranačkim izborima. Premda je nepodijeljeno mišljenje da Plenković nema šanse biti ponovno izabran za predsjednika HDZ-a od čijeg se biračkog tijela, pa i brojnog članstva, udaljio, treba uvijek ostaviti prostora mogućnosti da se spasi, jer on kao premijer, ipak, ima mehanizme moći uza se i pokušat će sve da se održi na sadašnjim pozicijama.

„Bilo bi veliko, veliko iznenađenje da ga stranka ponovno izabere za predsjednika. Od svih već poznatih kandidata za novog predsjednika HDZ-a, tu prije svega mislim na Miru Kovača, Davora Ivu Stiera, pa i Domagoja Miloševića, ali i Tomislava Tolušića i Ivana Penavu – svi imaju šansu pobijediti. Svi osim Plenkovića i Tomislava Karamarka“, kaže nam sugovornik iz HDZ-a.

Tomislav Karamarko nema nikakve šanse da obnovi svoj status unutar HDZ-a, što je jasno i njemu samome – pa neće ga ljudi, odnosno cijela stranačka struktura koja ga je rušila, sada ponovno birati…

„Karamarko je srčan, nije možda ni zločest, ali je strahovito uvezao svoje privatne interese u mnoge pore političkoga života, ima mali milijun potencijalnih koruptivnih afera. Tko bi, uostalom, opet koalirao s Karamarkovim HDZ-om, uostalom HDZ s Kramarkom ne bi ni dobio izbore. Osim svega, imali smo priliku vidjeti da je očajan komunikator, boji se javnih sučeljavanja, uz to dosta je nepouzdan, da ne kažem i lijen“, kaže nam izvor iz HDZ-a.

Pitamo ga, što kaže na tezu koja se pojavila na nekim forumima da dojučerašnji ministar, Goran Marić, koji je aktivirao saborski mandat i, Milijan Brkić, kontroliraju 15-ak saborskih zastupnika HDZ-a i da će uz pomoć njih pokušati učiniti prevrat i srušiti Plenkovića.

Sve je više kandidata za Plenkovićevo mjesto…

„Hahaha, potpuno promašena teza. O Brkiću može misliti tko što hoće, ali on neće nikada napraviti ništa što šteti stranci, ide do granice koja je pristojna. Plenković će svoj mandat odraditi do kraja, pa već ste i vi pisali da si HDZ neće u tri godine dva puta pucati u koljena i rušiti vlastiti Vladu“, decidiran je naš sugovornik.

„Istina je da Goran Marić u Saboru neće dizati ruku kako premijer hoće, neće biti njegova marioneta i Plenković sigurno strahuje kako će se u Saboru ponašati smijenjeni ministri. I iz toga razloga premijer nije siguran ni u jedan svoj potez. Evo, reći ću vam, iz kruga bliskog Božinoviću, iscurila je informacija da je ministar unutarnjih poslova, nezadovoljan koječime, nedavno dao premijeru ostavku, koju ovaj nije prihvatio. Ili, recimo, Gordan Jandroković, i on se distancirao od Plenkovića, nije sudjelovao u pregovorima o rekonstrukciji Vlade, osim na marginama. Ali, to ne znači da Jandroković, kako neki nagađaju, ima neke velike ambicije. Njegova je ambicija ostati u sedlu. Nije da ne razumije politiku, dapače, ali i te kako dobro zna gdje su mu granice…“

No, sve je više onih koji bi rado zauzeli Plenkovićevo mjesto, prvo na čelu šefa stranke, na izborima koji će se održati u kasno proljeće iduće godine, a onda i na mjestu predsjednika Vlade, nakon parlamentarnih izbora iduće jeseni. Destabilizacija Plenkovića vjetar je u leđa njegovim protukandidatima za predsjednika stranke, a za sada je dosta izvjesno da će premijerovi izazivači biti – Davor Ivo Stier, Miro Kovač, Ivan Domagoj Milošević, ali i gradonačelnik Vukovara, Ivan Penava. Ljudi bliski HDZ-u, ali i Penavi, 90 posto su sigurni da će Penava istaknuti kandidaturu za šefa HDZ-a – njega podržava grupacija na čelu sa stranačkim veteranima Milijanom Brkićem i Tomislavom Čuljkom.

Iako se Penava još nije izjasnio oko svoje kandidature, iz njegove sve veće vidljivosti u javnosti, te pojačane retorike, može se zaključiti da je već u kampanji. O Penavi se ne tako davno čak razgovaralo kao i o mogućem kandidatu za predsjednika Republike Hrvatske – i on osobno je razmišljao o tome, ali je nakon razgovora kod predsjednice Grabar Kitarović – odustao od te ambicije. Preveliki su bili ulozi u igri, kad bi istaknuo kandidaturu za predsjednika – morao bi istupiti iz HDZ-a – pa je odlučio zasad svoje ambicije svesti na kandidaturu za stranačkog predsjednika.

On sasvim sigurno ugrožava druge kandidate, jer za Penavu se veže najviše emocija, on se bori za žrtve rata, za istinu o Domovinskome ratu, a sve što govori većini članova HDZ-a je prihvatljivo.