SEVERINA IZGUBILA SPOR ZBOG KRAĐE! Slikar Kovačić: ‘Da me pitala, ja bih joj dao prava. Nije sve u novcu!’

Autor: Dnevno

Zbog Seoskog plesa i Glavice zelja, koje su dio slikarskog opusa velikana hrvatske naive Mije Kovačića (84), a koje su bez odobrenja završile na omotu Severinina albuma “Zdravo Marijo”, pjevačica Severina Kojić, izdavačka kuća Dallas Records i tvrtka Motivo d.o.o. slikaru moraju platiti odštetu.

Nepravomoćna je to presuda zagrebačkog Općinskog građanskog suda prema kojoj slikaru, zbog povrede autorskih moralnih prava i bespravnog korištenja, solidarno moraju isplatiti 26.089 kuna s kamatama, piše Jutarnji list.

Severina je album lansirala 2008. godine i odlično se prodavao, a prema Dallas Recordsu, prva naklada u rekordnom je roku nestala s polica i nadmašila očekivanja. No, ako je suditi prema dostavljenoj specifikaciji HDS ZAMP-a devet godina nakon izdavanja albuma i zbrojenoj nakladi, zarada na albumu iznosila je samo 60.899,71 kunu, ali bez PDV-a.

“Da me Severina pitala, ja bi joj bil dal prava. Ali nije. Na kraju je na svoju naslovnicu CD-a stavila moje radove, moj Seoski ples i moju Glavicu kupusa. I to nije u redu. Prijatelj mi je to tad bil javil pa sam se čak i uzrujal. Jer, prevedeno gledano, to je krađa. Ja sam u to uložio trud, a Severina je popularna zvijezda. Ali ja nju ne poznam da mogu suditi. Ne slušam njezinu glazbu, nije to moj ukus. Čuo sam se s Generalićem prije nego što je umro jer je imao isti problem s tom krađom i rekao mi je: ‘Ja sam ju tužio, tuži i ti. Taj je njezin album ispod svakog ukusa’. I sad sam tu gdje jesam. S presudom u svoju korist koja još nije pravomoćna”, otkriva legendarni slikar Mijo Kovačić koji je bio samo jedan od uvrijeđenih slikara čiji su dijelovi “slika” završili na naslovnici Severinina albuma. S obzirom na sporost pravosuđa, Kovačić ne vjeruje da će dočekati pravomoćnu presudu, a ako i bude donesena dok je živ, dvoji da će dobiti novac: “Nek im bude na dušu ako ne prepoznaju da su u krivu”.

Na upit imponira li mu što je, bez obzira na okolnosti, njegov rad prepoznat i što je završio na nečijoj naslovnici, Kovačić kroz smijeh kaže: “Ne može biti loše kad netko prepozna tvoju umjetnost. Ali, ponovit ću, treba nazvati i pitati. Ljudi smo. Uostalom, do mene je lako doći. I uživo i telefonski. Nisam neuhvatljiv. Svoja sam tajnica i telefonska sekretarica”.





“Kako sam nakon svega? Kak bi bil? Imam 84 godine i na plećima život. Nisam k’o Joža Manolić. On je fenomen. Mene hrani samo umjetnost. I moja žena”, kaže nam Kovačić kroz smijeh. Supruzi bi, ističe, dao sve na svijetu. Dao bi i Severini, ponavlja, samo da ga je pitala. I to džabe. Jer nije sve u novcu.

Odakle motivi seoski ples i glavica zelja otkriva podravska legenda naive.

“Iako nisam bio talentiran za ples jer sam imao dvije lijeve noge, u ono vrijeme na selu se puno plesalo i sviralo. Seljanima je ples bio korak za upoznavanje i za zabavu. Otuda inspiracija. Sad kad gledam svoja djela, otplesali smo što smo imali za plesanje. A što se tiče motiva glavice zelja, volio sam slikati mrtvu prirodu. Gledao sam danima u jednu odloženu glavicu pa sam si rekao: ‘Naslikaj to, Mijo’. I eto, otuda to zelje koje jako volim jesti s mesom. Svaki trud treba nagraditi, a pogrešku ispraviti i ispričati se, zar ne? Treba biti reda u kući”, mišljenja je još slikar koji trenutačno pokušava uslišiti želju župniku u Molvama.

Inače, tijekom sudskog postupka nije se dovodilo u pitanje jesu li se pri izradi likovne opreme Severinina glazbenog albuma koristili Kovačićevi dijelovi slika bez odobrenja. Također, nije bilo sporno ni da su korišteni i u stvaranju kolaža s inkorporiranim Severininim likom.

Osim Dallas Recordsa i pjevačice, tužbom je obuhvaćena tvrtka Motivo d.o.o. s kojom je Severina u siječnju 2007. sklopila ugovor o poslovnoj suradnji. Motivo bez Severinine suglasnosti, utvrđeno je na sudu, ništa nije mogao objaviti vezano za taj album i omot jer je Severina imala kontrolu nad vizualnim oblikovanjem omota CD-a, što je rezultiralo likovnim ostvarenjem kolaža na kojem su Kovačićevi motivi.

Sud je u konačnici, među ostalim, zauzeo stajalište da se “uključivanjem etabliranih likovnih umjetnika naivne umjetnosti, u koju se ubraja i Mijo Kovačić, u sam dizajn očigledno pokušavala postići viša razina estetske vrijednosti omota te istaknuti vrijednost glazbenog sadržaja predmetnog CD-a”.

Kontaktiran je i Severinin PR-ovac Davor Grgin vezano za slučaj “Zdravo, Marijo”, no kazao je kako ne bi ništa komentirao s obzirom na to da se ovdje radi o nepravomoćnoj presudi.

Podsjetimo, Severina je u listopadu napravila obradu Balaševićeve pjesme ‘Uspavanka za dječaka’, nakon čega se on oglasio na društvenim mrežama jer je to napravila bez da njega pita. Očito poznatoj pjevačici ne smeta uzimati tuđe stvari pod svoje.