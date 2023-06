Sestra biznismena iz podmornice otvorila dušu: ‘Bio je prestrašen, ali išao je zbog oca’

Autor: I.G.

Nakon velike potrage, dužnosnik Obalne straže potvrdio je u četvrtak da su pet osoba poginule u “katastrofalnoj imploziji” na nestaloj podmornici Titan. Podmorski robot koji je poslan na misiju otkrio je olupinu podmornice na dubini od 488 metara, nekoliko kilometara ispod površine, nedaleko od olupine Titanica.

Kontraadmiral John Mauger iz američke Obalne straže izjavio je na konferenciji za novinare da su krhotine u skladu s posljedicama katastrofalnog gubitka tlačne komore.

Prema riječima Azmeh Dawood, starije sestre poduzetnika Šahzada Dawooda i Sulemanova, Suleman je isprva bio protiv putovanja do olupine Titanica, ali je na kraju pristao kako bi ugodio svom ocu za Dan očeva. “Suleman je to ocu darovao za Dan očeva. Bilo je to iskustvo u kojem će se njih dvoje povezati i želio je da to bude vrlo uzbudljiva avantura kakva se pamti za života”, izjavila je Azmeh Dawood za NBC News.





“Suleman je osjetio da to nije u redu i nije bio najsretniji s idejom putovanja do Titanicove olupine, ali je to napravio svome ocu za Dan očeva”, otkriva starija sestra poduzetnika Šahzada Dawooda i Sulemanova, Azmeh Dawood, za NBC News, te dodaje da je njegov sin bio jako prestrašen i protiv tog putovanja.

“Suleman je to ocu darovao za Dan očeva. Bilo je to iskustvo u kojem će se njih dvoje povezati i želio je da to bude vrlo uzbudljiva avantura kakva se pamti za života.

Azmeh je rekla da su drugi putnici koji su poginuli u katastrofalnoj imploziji išli na putovanje iz vlastitog interesa, za razliku od 19-godišnjeg Sulemana. “Oni su tamo bili iz svog vlastitog interesa, Suleman je tamo bio jer se htio povezati s ocem na Dan očeva”, kratko je dodala.

“Koliko god grozno zvučalo, drago mi je znati da moj Suleman nije osjetio ništa. Samo su sjedili i uživali, a onda se iznenada dogodio bum – gotovo je. Nisu imali vremena ni shvatiti što se dogodilo”, kazala je Azmeh pa svog brata opisala kao “dragocjenog anđela” koji je za Titanic bio zainteresiran od svoje mladosti.

“To mu je bila najveća želja, san, sve. Šahzadi se ostvario san na izvanredan način. Postao je dio legende o Titanicu. U tom smislu, nije mogao ostvariti ništa veće”, kazala je Azmeh za NBC iz svog doma u Amsterdamu.