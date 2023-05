ŠEST GODINA I 150 SVJEDOKA! Kako se USKOK izblamirao na Petru Pripuzu? Jedan detalj bode u oči

Autor: Iva Međugorac

Nova blamaža Uskoka, tako se u pravosudnim krugovima opisuje odluka koja je donesena ovih dana, odnosno nakon šest godina istrage i nakon dviju optužnica koje sud nije prihvatio, a koje su do daljnjeg stopirale progon vlasnika tvrtke Ce-za-r Petra Pripuza kojega se sumnjičilo da je iz nje izvukao 39,8 milijuna kuna te pri tome zajedno s još jedanaest osoba među kojima je i njegov sin Ante utajio pet milijuna kuna poreza.

Što kažu u samom Uskoku?

”Nakon temeljite i sveobuhvatne analize dokaza koji prileže spisu, mišljenja sam kako podaci koji su prikupljeni tijekom istrage ne daju dovoljno osnova za podizanje optužnice jer dokazi pribavljeni tijekom istrage ne ukazuju na postojanje dostatnoga stupnja osnovane sumnje da bi okrivljeni počinili inkriminirana kaznena djela na način na koji im se to stavljalo na teret tijekom istrage”, stoji u Uskokovom rješenju vezanom uz ovaj slučaj, a baš to obrazloženje izaziva zgražanje u pravosudnim krugovima jer kažu da se u njemu ne kaže doslovce ništa.





”Svima koji su s ovim slučajem upoznati od začetaka bilo je jasno da od svega toga neće biti ništa, slučaj je pogrešno postavljen i to je naprosto tako, još jedna traljavost za koju nitko neće snositi posljedice. Pripuza nakon ovoga definitivno nitko ne može nazvati kontroverznim poduzetnikom”, kaže naš sugovornik. U Uskoku se pak ranije kazivalo da se Pripuza tereti da je preko mreže manji tvrtki fiktivno otkupljivao željezni otpad da bi mu potom direktori tih firmi podizali novac s računa svojih tvrtki te mu ga potom vraćali.

Što zapravo nije definirano?

Pitanje koje je ostalo nedorečeno jest je li taj posao zaista odrađen, odnosno da li je željezo koje je Pripuzova tvrtka kupovala od manjih tvrtki postojalo ili je to bilo fiktivno. Dokazi koji su prikupljeni u procesu ukazivali su na postojanje željeza kojega je Pripuzov Ce-Za-R doista i kupovao pa iz toga nije teško zaključiti da tvrtka ipak nije bila oštećena. Na koji su način manje tvrtke dolazile do željeza za Priuza nije niti bilo bitno, no Uskok je upravo na tome bazirao svoje argumente.

”Kakve veze Pripuz s time ima nikome nije jasno, ali oni su se toga uhvatili kao pijani plota. Čovjek je željezo zaprimio i platio, dakle tu već njihove teze nisu imale smisla, a radi se o predmetu u kojem je u dva navrata podizana optužnica, koju je sud u dva navrata i vraćao”, podsjeća naš sugovornik. Istini za volju, optužnica je prvi put vraćena krajem 2020.godine, nakon čega je sud Uskoku dao pola godine da je popravi, to jest da se podigne nova optužnica što u roku i jest provedeno, ali je sud i to doveo u pitanje pa je i ona početkom ožujka ove godine vraćena na doradu Uskoku koji je za to dobio rok od svega dva mjeseca.

Argumenti Županijskog suda

“Ono što pisac ove optužnice konstantno ponavlja jest dio nalaza vještakinje za gospodarenje otpadom, kako tvrtke iz optužnice nisu imale sve dozvole za bavljenje gospodarenje otpadom, nisu imali kamione, a skladišta su bila bez ili s malo zaposlenih i nisu bili upisani u registar. Međutim, taj navod potpuno je nebitan za opstojnost inkriminacije”, ističe se u zaključku optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu gdje se također dodaje da Uskok ignorira postojanje djelatnosti posrednika i trgovca u gospodarenju otpadom bez preuzimanja otpada u posjed, što je i inače zakonom regularna djelatnost. Ono što sud naglašava kao bitno jest to je li neka od tvrtki ili netko od okrivljenika locirao izvornog prodavatelja i dogovorio s njim količinu i cijenu za njegov otpad te obavijestio Pripuzovu tvrtku o lokaciji gdje se otpad nalazi te time omogućio CE-ZA-R-ovim kamionima d se sporno željezo odveze na vagu, a zatim i izdao račune toj tvrtki.









”Kako niti USKOK ne spori da je CE-ZA-R zaprimio metalni otpad i za njega platio tržišnu cijenu, onda prema tim postavkama CE-ZA-R ne može biti niti oštećen. Kako su trgovačka društva iz optužnice, kao i dobavljači CE-ZA-R-a, kupila i platila metalni otpad izvornom prodavatelju i rade li to u skladu sa zakonom, nije problem CE-ZA-R-a”, navodi se sa suda. Nakon ovih navoda u Uskoku su očito došli do zaključka da njihova optužnica ne drži vodu pa je to rezultiralo obustavom i sve to nakon šest godina i nakon više od 150 ispitanih svjedoka. Dokaza po svemu sudeći nije bilo, a vrijeme i novac koji su utrošeni na ovu istragu bačeni su u vjetar.