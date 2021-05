Šešeljev prijatelj skriva se u Republici Srpskoj? Interpol za njim raspisao tjeralicu, a policija zbog njega doživjela neviđen fijasko

Sedam mjeseci nakon zabrane stranke Zlatna Zora, Christos Pappas, zamjenik šefa te ekstremno desne stranke još je na slobodi.

Kako piše Deutsche Welle, sumnja se da se nalazi u Republici Srpskoj.

Vlada u Ateni ponosno je objavila da se Grčka uspješno izborila s toksičnim naslijeđem Zlatne zore, no odlazak u zatvor Joanisa Lagosa, bivšeg vođe i zastupnika u EU parlamentu, samo je polovičan uspjeh.

Naime, grčka policija bilježi neviđen fijasko, već sedam mjeseci sigurnosne službe traže Pappasa, zamjenika vođe neonacističke stranke.

Speculation is rife that, after #GoldenDawn‘s conviction as a criminal organization, 58-year-old Christos Pappas, #GD’s de-facto number two, has fled Greece and is now being harboured in a neighbouring Orthodox Balkan state / #farright #GDtrial #ΧΑhttps://t.co/OsyIkZDa1C

— Ioannis E Kolovos (@ioannisekolovos) January 11, 2021