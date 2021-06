ŠEŠELJ SAVJETUJE VUČIĆU KADA DA NAPADNE HRVATSKU I BiH: ‘Zapad ne bi direktno intervenirao, već bi našli svoje poslušnike među muslimanima i Hrvatima’

Autor: N.K

U razgovoru za medije, Vojislav Šešelj je komentirao navode da će pred Vučića biti stavljen ultimatum o bezuvjetnom priznanju Kosova te imenovanje Christiana Schmidta za visokog predstavnika u BiH.

Šešelj je govorio i tome u kojem slučaju bi se Srbija trebala sukobiti s Hrvatskom.

Kada je riječ o priznanju Kosova, Šešelj poručuje da Vučić ne smije pokleknuti.

Priznanje Kosova

“Nemam nikakve posebne informacije, ali nije nemoguće da se to dogodi, ali Vučić je već nekoliko puta ponovio garancije, da ne postoji šansa da potpiše nezavisnost tzv. Kosova. Ja očekujem da će on održati riječ i da će ti pritisci biti uzaludni. Sve dok odoli pritiscima, Vučić ima nepodijeljenu podršku naroda. On je toga svjestan i on iz toga izvlači svoju političku snagu. Ne smije podleći prevarama i lažima zapadnih moćnika, jer tko god je sa srpske strane povjerovao takvim lažima, bio je upropašten. On sada ima nagomilano iskustvo svih ranijih garnitura i pojedinaca koji su se nalazili na čelu države”, rekao je Šešelj.

Zapadu je sada glavna tema Republika Srpska, jer odbijaju visokog predstavnika, koji nije izabran u skladu sa Dejtonskim sporazumom, smatra Šešelj.

Srbija pod okupatorima

“Kada je Srbija bila pod okupatorskom vlašću, a Rusija još uvijek bila slaba, oni su uspeli natjerati rukovodstvo Republike Srpske da se odrekne nekih bitnih nadležnosti dodijeljenih Dejtonskim sporazumom, tzv. prijenosom ovlasti na centralno Sarajevo. Borba će biti žestoka, ali naši neprijatelji neće uspjeti u svom naumu, kaže Šešelj.

Sukob s Hrvatskom

“Ako bi se realizirale stare hrvatske prijetnje, da presjeku RS na dva dijela, na području Brčkog, svojom vojskom, Srbija bi se morala umiješati vojskom i uništi takav pokušaj. Zapad ne bi direktno intervenirao, već bi našli svoje poslušnike među muslimanima i Hrvatima”, rekao je Šešelj i poručio da se Republika Srpska treba ignorirati novog visokog predstavnika Schmidta.