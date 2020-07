Šešelj opet izvrijeđao političarku: Nazvao je “ustaškom k..vom”! Udario i na njenu obitelj

Autor: N.M.

Ni nakon izbornog debakla, i jasne poruke da njegovu retrgogradnu politiku nitko više ne želi, lider SRS Vojislav Šešelj ne odustaje od svojih primitivnih i prostačkih postupaka.

Posljednju u tom, podužem nizu je objavljivanje knjige čija je glavna tema zastupnica DS Aleksandra Jerkov, koju je ponovno vrijeđao i nazvao “Ustaška k…va”. Štoviše, u svom ludilu otišao je i korak dalje, pa je svoju knjigu nazvao upravo tako, prenosi Blic.rs.

Šešelj izdao knjigu jer jos uvek nije nazvan pravim imenom,da je osudjeni zločinac

Jer jos uvek nismo jasno rekli da je ruglo i smetliste polit.sadašnjosti

Eto nam sad knjige,nadam se da ce je osuditi i traziti njenu zabranu @demokrate i zastititi @AleksJerkov od ovog hohstaplera pic.twitter.com/vTfXIoyiSF — Tamara Tripic (@TamaraTripic) July 4, 2020

Šešelj izdao knjigu jer još uvijek nije nazvan pravim imenom, da je osuđeni zločinac. Jer još uvijek nismo jasno rekli da je ruglo i smetlište političke sadašnjosti. Eto nam sad knjige, nadam se da će je DS osuditi, tražiti njenu zabranu i zaštititi Aleksandru Jerkov od ovog hohštaplera – napisala je na Tviteru njena stranačka kolegica Tamara Tripić, koja je i podjelila izgled te opskurne knjige.

Ovo je naša politička stvarnost, jer na vrijeme nismo rješavali ovakve pojave – dodala je Tripićeva.

Ovo, inače, nije prvi put da Šešelj, najblaže rečeno, vrijeđa Aleksandru Jerkov. Kako je dao naslov knjizi tako je o njoj već jednom govorio, ali ne samo to i ne samo on. Poslanici SRS obraćali su joj se u nekoliko navrata najprostačkije moguće, upućivali joj grozne uvrede, na čelu sa njihovim liderom i njegovim bolesnim prijetnjama.

Nazivali su je “spodobom” i “izdajnikom”, pa je svojevremeno sa poslaničkih dokumenata mogla da pročita da je “ustaška k..va” i da će je radikali tako podgrdno zvati od kraja život, a Šešelj joj je, između ostalog, poručio da će “joj nestati sve dlake sa glave” i biti namazana katranom.

” Ja Aleksandri Jerkov garantiram da će njoj nestati sve dlake sa glave, glava biti namazana katranom i nalijepljena guščijim perjem. Da se jasno vidi kako izgleda glavna guska srpske politike – glasile su Šešeljeve gnusne prijetnje.

Zbog svega ovoga potpredsjednica DS-a podnijela je prekršajnu prijavu protiv lidera radikala, ali je, kako kaže, reakcija Tužiteljstva izostala.

“U cijeloj stvari i slučaju sa Šešeljem, najopasnije je to što država šuti na prijetnje koje su mi upućene. Pije točno godinu dana sam protiv njega podnijela kaznenu prijavu, i ništa se nije dogodilo Ovo je samo potvrda onoga što sam mnogo puta do sada rekla: Šešelj ima zaštitu režima, koji sve to promatra i smije se” – kaže za “Blic” Aleksandra Jerkov.

Navodi i da se brine za porodicu, za roditelje, koje je Šešelj takođe vrijeđao, nazivajući ih ustašama.

“Da li treba da se osvrću preko ramena? Sve što sam radila, radila sam zbog toga da bi se dijeca sjećala heroja ove zemlje, bez obzira koje nacionalnosti, a ne ratnih zločinaca. Ako je moja borba protiv nacionalizma bar malo doprijnela tome da Šešelj ne uđe u parlament, onda je to pobjeda. Neću prestati da govorim ono što mislim, i najvažnije je da u svemu imam podršku obitelji i građana – dodaje.

Osude na račun Šešelja stigle su i iz DS, koja zahteva od tužilaštva i policije da odmah preduzmu zakonske mere protiv “autora i svih ostalih koji su učestvovali u objavljivanju nazovi knjige Vojislava Šešelja” u kojoj se na najprimitivniji način vrijeđa potpredsjednica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov.

“Sadržaj knjige, ukoliko uopće postoji, javnosti nije poznat, ali su objavljene fotografije korica više nego dovoljan razlog da državni organi reagiraju i spriječe distribuciju tog pamfleta – navodi se u priopćenju DS, gdje se podjseća i da je Šešelj pravomoćno osuđen pred Međunarodnim kaznenim sudom za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji.

Kako navode, “nadležnost Tribunala u Hagu, država Srbija je priznala još u vrijeme kada je predsednik Srbije bio Slobodan Milošević. Stoga ni nadležni organi države Srbije sada ne mogu imati nikakvu dilemu o tome šta i kako da naprave povodom ove knjige -uvrede”.

I Stranka slobode i pravde (SSP) zahteva od tužilastva da pod hitno zabrani distribuciju i prodaju “knjige” Vojislava Šešelja.

“Uvrede, napadi na neistomišljenike, podstrekavanje na mržnju, i zločine su jedina tekovina Šešeljevog višedecenijskog prisustva u našem javnom prostoru. Iz iskustva znamo da Šešelj neće stati sam od sebe i zato je neophodno da država zaštiti svoje građanke, i građane od uvreda i besmislenih optužbi, koje plasira osuđeni ratni zločinac sa ciljem da sakrije svoj izborni debakl, i dobije medijski prostor” – navodi SSP.