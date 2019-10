SERIJSKI UBOJICA SRĐAN MLAĐAN: Oženio se u zatvoru, a za nekoliko godina izlazi na slobodu. ‘Ubit će opet, čim dobije priliku!’

Spomen na Srđana Mlađana, serijskog ubojicu koji robija u Lepoglavi i koji će iza rešetaka ostati do 2027. godine i dalje ledi krv u žilama. Sa svojim ubojstvima započeo je još kao maloljetnik; imao je 16 godina kad je pucao vršnjakinji u glavu iz automatske puške. Ubio je i umirovljenika koji je bio na krivom mjestu u krivo vrijeme. Bio je maloljetan pa je dobio maksimalnih – 10 godina zatvora. Tijekom služenja kazne dobio je slobodni vikend, otišao je u Zagreb, opljačkao banku i ubio policajca na Borongaju. Kako je bio mlađi punoljetnik, osuđen je na 15 godina zatvora jer je to tad za tu kategoriju zločinaca bila najstroža kazna, navodi se u 24 sata.

Još četiri godine dobio je za pljačku ljekarne u siječnju 2002. u Požegi. No, kazne mu nisu objedinjene. Izdržava ih jednu po jednu, pa će društvo do 2027. biti sigurno od ovog zločinca. U zatvoru ga posjećuju roditelji, a od 2008. i bračni par koji ga iz hladnokrvnog ubojice pokušava preobratiti u normalnog čovjeka.

U utorak se Srđan Mlađan, kako je objavio Jutarnji list, u Lepoglavi oženio s 20-godišnjom Zagrepčankom, s kojom se neko vrijeme dopisivao, a na dan vjenčanja vidio ju je prvi put u životu.

Za svjedoke je izabrao dvojicu osuđenika, a zatvorska uprava napravila je presedan i nije mu odobrila posebnu sobu za posjete kakve odobrava u slučajevima kad se zatvorenici vjenčavaju, već im je odobrila tek običan posjet u prostoriji gdje ljudi iz vanjskog svijeta inače posjećuju zatvorenike.

JESU LI SE ZLOČINI MOGLI SPRIJEČITI?





Nakon što je prije 12 godina tijekom slobodnog vikenda ubio policajca, Ministarstvo pravosuđa provelo je internu istragu kako bi utvrdilo je li netko u požeškom zatvoru napravio propust puštajući dvostrukog ubojicu na vikende i je li odgovoran za ubojstvo policajca Kinga.

Odmah nakon ubojstva troje službenika je bilo smijenjeno, no poslije su utvrdili kako nitko nije kriv. Obitelj Kosović, koju je nakon ubojstva Vranjkovića pet i pol sati držao kao taoce u njihovu stanu, tužila je državu i zatražila odštetu. Nisu dobili.

Država je oprala ruke. A institucije su ga mogle zaustaviti mnogo ranije.

Još u školi je radio nered pa je tako godinu poslije zbog paljenja škole, razbijanja i krađa upućen u Odgojni dom u Ivancu, a 1996. je proveo mjesec i pol na psihoterapijskom tretmanu u Specijalnoj bolnici za psihijatriju djece i mladeži u Zagrebu.

Otpusna dijagnoza bila je – adolescentska kriza sa psihotičnom dekompenzacijom. Liječnici su zabilježili da je moguć razvoj psihoze. Prije izricanja prve presude stručni je tim upozorio da kod njega postoji “razina društvene opasnosti za okolinu”.

ZASTRAŠUJUĆI PRIZORI TRENUTKA KADA JE BIO UHVAĆEN

Umirovljeni inspektor koji ga je priveo pravdi nakon ubojstava Elizabete Šubić i Petra Jančića 1998. podijelio je jezive detalje o uhićenju koji javnosti do sada nisu bili poznati.

“Priznao je negdje oko 4 ujutro i odlučio sve ispričati istražnom sucu. Čim smo uzmogli tijekom dana, krenuli smo prema pravoslavnoj crkvi u Petrinji, u čijem je oltaru sakrio oružje. Osim njega bili smo istražni sudac, državni odvjetnik, kolega i ja. Bio je sunčan i vedar dan, i kad smo ušli u crkvu, jasno se sjećam da je vani bilo sunce” – ispričao je umirovljeni inspektor koji je sa svojim ljudima otkrio Srđana Mlađana kao ubojicu Elizabete Šubić i Petra Jančića.

“Srđan je mirno stao pred oltar i počeo davati iskaz. U tom trenu sunca je nestalo, sve se zatamnjelo, počela je strahovita oluja. Šaloporke su lupale na prozorima, lišće je ulijetalo u crkvu. Srđan se na to uopće nije obazirao, samo je mirno stajao i pričao. Onog trena kad je završio, oluja je prestala, šaloporke više nisu lupale i sunce se u trenu vratilo. Ne vjerujem ni u kakve nadnaravne stvari, ali ni danas ne znam kako to objasniti, to više što je u pitanju momak koji iskreno vjeruje u Sotonu i tvrdi da čuje njegov glas, koji ga navodi na ubijanje” – ispričao je umirovljeni inspektor.

Ipak, ostalo je otvoreno nebrojeno mnogo pitanja o društvu i sustavu u kojem je Srđan Mlađan nesmetano stasao u jednog od najokrutnijih ubojica s ovih prostora.

Umirovljeni inspektor čvrsto je uvjeren da će Mlađan ubiti čim ponovno dobije priliku. U takvo nešto, kaže, uopće ne treba sumnjati.

O Srđanu Mlađanu i njegovim zločinima bi se mogla napisati cijela knjiga, a trebamo živjeti u nadi da se više nikada ništa slično ovome neće ponoviti – ni od njega, ni od ikoga drugoga.