SERIJSKI DAHTAČ IZ IVANCA! Danijel 5 mjeseci svaki dan zvao Tatjanu i dahtao joj u slušalicu: Nije ništa govorio!

Autor: N.K

Serijski dahtač iz Ivanca Danijel (42) proglašen je krivim i osuđen zbog nametljivog ponašanja prema Tatjani (30).

U presudi se navodi kako je on između 25. srpnja i 28. prosinca lani mobitelom gotovo svakodnevno Tatjanu zvao mobitel te joj “danju i noću” uzdisao i dahtao. Nije ništa govorio osim uzdaha.

Tatjana s njim nije željela komunicirati, ali on je to usprkos njenom protivljenju to činio, piše Danica.

Osuđen je

Zbog sve je doveo djevojku do stanja uznemirenosti i neugode.

“Danijel je ustrajno i kroz dulje vrijeme s drugom osobom uspostavljao i nastajao uspostaviti neželjeni kontakt i time kod nje izazvao tjeskobu”, stoji u presudi kojom je osuđen na četiri mjeseca uvjetnog zatvora.

Kao dokazni materijal na suđenju predočena je DVD snimka s iskazom dahtača Danijela, mobitel te bilješke o postupanju. Uz to je priložen i zapisnik o ispitivanju svjedoke i žrtve.