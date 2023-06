Separatisti tvrde da su ubili proslavljenog ruskog krvnika: ‘Ruke su mu bile do lakata u krvi, ubijao je civile u Jugoslaviji’

Autor: I.G.

Ruski dobrovoljački korpus i Legija slobodne Rusije izvijestili su o smrti pukovnika Andreja Steseva, visokog časnika ruskih oružanih snaga, tijekom vojne operacije u Belgorodskoj oblasti. Prema objavi na Telegramu portala Slobodna Rusija, koju prenosi Pravda, Stesev je poginuo u sukobu s oružanim snagama spomenutih organizacija.

Slobodna Rusija navodi da je pukovnik Andrej Vasiljevič Stesev, pripadnik Oružanih snaga Rusije, smrtno stradao tijekom zajedničke operacije Ruskog dobrovoljačkog korpusa i snaga Legije slobodne Rusije na području Belgorodske oblasti. Prema njihovim riječima, Stesev je izgubio život u borbama s oružjem u rukama.

Osim toga, izvještaj ističe da je Stesev i njegova skupina sustavno terorizirali stanovništvo Belgorodske oblasti, kršeći njihova prava i slobode.





“Poginuo je u borbi s oružjem u rukama. No moramo priznati da su te ruke sada do lakata u krvi. On i njegovi podređeni sustavno su terorizirali stanovništvo Belgorodske oblasti i kršili njihova prava i slobode. Ranije je Stesev ubijao civile u Čečeniji, Jugoslaviji, Abhaziji i Ukrajini”, dodaje.

Detalji o samoj operaciji i okolnostima Stesevljeve smrti nisu trenutno dostupni.