Seljaci ne odustaju: Nastavio se prosvjed, svinjogojci čekaju ministricu na raport

Autor: Dnevno.hr

Prosvjed svinjogojaca u Slavoniji ne jenjava.

Naime, zbog mjera kojima vlada navodno nastoji suzbiti širenje takozvane afričke svinjske kuge, prosvjed sada već traje već tjedan dana. Nastavlja se blokada prometnica kod graničnih prijelaza. Ako se danas do podneva iz Ministarstva poljoprivrede ne odazovu na sastanak s predstavnicima Stožera za obranu hrvatskog sela, najavljuju još veće blokade.





Prosvjed je već poprimio i šire društveno-političke note te ga podržavaju i pojedine oporbene stranke.

12:45 Ministarstvo ne zna ništa o sastanku?

Neslužbeno se saznaje da u Ministarstvu ne znaju za sastanka ministrice i prosvjednika

12:30 Promjena: Dogovor na pomolu?

“Doznali smo da ćemo imati sastanak s ministricom poljoprivrede, točnu lokaciju i vrijeme ne znamo. Zbog toga odgađamo blokadu, Stožer se složio s tim. Nije samo pitanje afričke svinjske kuge, nego i cijene ratarskih proizvoda, žitarica, cijena svinja”, rekao je Tomislav Pokrovac u izjavi i dodao: “Točke su nam se jučer poklopile, idemo prema plusu, idemo naprijed. Čekamo sastanak, blokade zasad neće biti. Ako dođe do sastanka i ako riješimo nešto, naši seljaci će biti obaviješteni, imat ćemo sastanak Stožera i odlučiti hoćemo li prihvatiti. Ako se ne slažemo, prosvjed ide dalje”, rekao je i dao naslutiti da se očekuje sastanak.

11:00 Prosvjednici i dalje nezadovoljni vladom

09:45 Tema i u Saboru









Prvi je na redu za slobodne govore u Hrvatskom saboru bio zastupnik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček koji je u Sabor došao u tradicionalnoj slavonskoj odjeći.

Kada je došao za govornicu, na glavu je stavio i šešir, a u rukama je imao ‘rekvizite’, kojima će kasnije tijekom govora mahati.

“Hvaljen Isus i Marija”, rekao je uvodno, dodavši da se tako pozdravlja u Slavoniji.

“Danas sam ciljano obukao šokački šešir da dam do znanja kako podržavam svinjogojce i poljoprivrednike koji sedmi dan prosvjeduju, nisu oni tamo iz hira, nisu ispolitizirani. Imaju svoj razum, tamo su jer su na koljenima, nezadovoljni su borbom Ministarstva protiv afričke svinjske kuge, ministrice koja svinjca vidjela nije, loše odluke su dovele do toga da je od 23. lipnja do danas 37 tisuća eutanaziranih svinja. Bolest se s dva dvorišta proširila na 1100 dvorišta, s jedne na tri županije i 22 općine. Ministrica je donijela niz nelogičnih naredbi, jedna je da i danas zabranjuje klanje zdravih svinja na području dijelova tri županije, radi se o nekoliko desetaka tisuća svinja u trećoj kategoriji. Zašto se brani klanje zdravih svinja? Zašto ljudi ne mogu klati svinje ako veterinar dođe i utvrdi da su zdrave? U mesnoj industriji je poklano preko 50 tisuća bravaca, zdravih, mesna industrija ih je dobila po 60 posto jeftinije od tržišne cijene. Je li itko od nas to osjetio na cijenama u mesnoj industriji? Dobro su omastili brk. Ova vlast je uništila tradicijsko svinjogojstvo u Slavoniji. Mi i naši preci smo dočekivali goste s domaćim proizvodima, kobasicom i šunkom, a od ove zime dočekat ćemo ih s jeftinim parizerom”, rekao je Pavliček pa pokazivao kobasu i parizer.

09:00 Stoje li iza svega oporbene stranke?









Stoje li iza prosvjeda svinjogojaca oporbene stranke i jesu li ljudi koji predstavljaju seljake na prosvjedima vezani za politiku u emisiji ‘U mreži Prvog’ odgovarali su saborski zastupnik HDZ-a Josip Šarić, Daniel Spajić iz Domovinskog pokreta i predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

Na pitanje stoji li Domovinski pokret iza prosvjeda seljaka Daniel Spajić je odgovorio kako je to “priča HDZ-a”.

“Ovi su se ljudi organizirali isključivo zbog loših politika HDZ-a. Dovedeni su do zida, a mi smo im samo, u tome što rade – dali podršku. Nisu oni nenormalni da im netko iz neke političke stranke može doći i reći što da rade”, kazao je Spajić.