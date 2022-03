ŠELER ODLAZI I OTKRIVA ČEGA SE NAJVIŠE BOJI: ‘Pokušavaju, bit ću otvoren, ucjenjivati hrvatsku vladu’

Autor: D.V

“Obiteljski sam vezan za Ukrajinu. Imam tamo puno prijatelja, posebno onih koji imaju ženu i djecu, nezaštićeni su i samim time najlakše žrtve. Jednostavno ne mogu ostati po strani i samo gledati što se događa”, poručio je u petak Denis Šeler, čovjek koji je šest godina ratovao u Ukrajini u bataljunu Azov, a Moskva ga je ovih dana etiketirala kao glavnog organizatora slanja hrvatskih dragovoljaca u ranjenu zemlju.

Uoči ponovnog odlaska, vojnik koji je primio ored Narodnog heroja, otkrio je kako je plan pomoći u toj humanitarnoj katastrofi, prije svega organizacijom prijevoza izbjeglica, žena i djece, ali i izvući nekoliko Hrvata koji se tamo nalaze.

“Djelovat ćemo tamo gdje je potrebno, jesu li to neka humanitarna pitanja, dostava pomoći ili nešto drugo. Ja idem tamo i stavljam sebe na raspolaganje toj zemlji i ne mogu ja odlučivati o tome što ću raditi”, rekao je Šeler koji će se zaputiti u smjeru Kijeva.

Situacija je danas gora, govori za RTL, jer je u tijeku apsolutna invazija gdje se primjenjuju svi rodovi vojske, od kopnene, zračnih snaga, do raketne vojske. A komentirao je i činjenicu da je Rusima ‘zapeo’ za oko.

“S obzirom na to da sam bio gore šest godina, ja pretpostavljam da se ta činjenica pokušava složiti u neki mozaik kojim pokušavaju, bit ću otvoren, ucjenjivati hrvatsku vladu. S obzirom na to da znamo da su vlada i RH pokazali solidarnost s Ukrajinom, kojoj su poslali i vojnu pomoć i javno podržali sankcije, mislim da je to sve jedan dio njihovog pokušaja da pritisnu Hrvatsku da promijeni mišljenje”, smatra.

Prelaska granice se ne boji jer, kako kaže, nema namjeru raditi nešto protuzakonito, niti je to ikad radio.

“Još jednom ponavljam: ukrajinski predsjednik je pozvao dobrovoljce iz cijelog svijeta s iskustvom. Ne djecu, dobrovoljce – znači ljude koji su spremni doći i pomoći Ukrajini u obrani. Tamo je, po onome što ja znam, već dosta dobrovoljaca iz drugih zemalja, konkretno iz Gruzije, Bjelorusije, Švedske, Grčke… Znam i da su iz Japana krenule određene grupe, Poljaci, Litvanci, a pretpostavljam da će biti ljudi iz cijelog svijeta”, veli Šeler pa za kraj otkriva čega ga je najviše strah.

“Najviše me strah da taj idiot u Moskvi ne počne koristiti taktičke atomske bombe, s obzirom na njegovo ponašanje i ponašanje njegovih bliskih ljudi. Također im se situacija ne odvija kako su oni mislili, čemu u prilog ide i ova izjava o 200 Hrvata, što je nebuloza. Očito vlada panika i nespokoj. Ne znam na što su spremni, ali mislim da je Putin spreman i na najgore”, zaključuje Denis Šeler prije puta.