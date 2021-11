SELAK RASPUDIĆ ŽUSTRA PROTIV COVID POTVRDA: ‘Imamo posebnu odgovornost prema građanima. Zakon se mora mijenjati’

Autor: Dnevno

Obvezne covid potvrde u državnim i javnim službama naišle su na otpor dijela društva, a prosvjednici ne posustaju. Vlada najavljuje zakonske kazne za nepoštivanje odluka stožera, Most kreće u prikupljanje potpisa za referendum o covid potvrdama. Hoće li u Hrvatskoj uskoro covid potvrde biti potrebne i u drugim sferama života?

U emisiji Otvoreno gostovali su Dario Hrebak, saborski zastupnik i gradonačelnik Bjelovara (HSLS), Rajko Ostojić, dr. med., saborski zastupnik (Klub zastupnika socijaldemokrati), predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić, saborska zastupnica (Klub zastupnika MOSTA) Marija Selak Raspudić te saborski zastupnik (Domovinski pokret) Stephen Nikola Bartulica.

“Imamo posebnu odgovornost prema građanima. Ova odluka je protuzakonita. Covid potvrde nisu upisane u zakon, postoji samo jedna odredba koja kaže ‘druge mjere’. Ako raspisujete mjeru koja je restriktivnija od ostalih, onda se zakon mora mijenjati. Ne može se na ovakav način postupati s pravima naših građana. Zato smo raspisali referendum kao akciju, a to govori samo o Stožeru”, navela je na samom početku Marija Selak Raspudić.

‘Kao da raspišemo referendum o vezivanju pojasa u automobilu’

No, Branko Bačić je istaknuo kako su takvi zakoni već uvedeni te naveo kako su odluke o covid-potvrdama apsolutno utemeljene u zakonu.

“Pričekat ćemo da MOST s prijedlogom izađe. Načelno gledajući, to me podsjeća kao da raspišemo referendum o vezivanju pojasa u automobilu. I cijepljeni prenose zarazu, ali puno, puno manje nego necijepljeni”, naveo je.

MOST pokušava prikupiti političke poene, naveo je.

Selak Raspudić napomenula je na to kako je odluka o covid potvrdama selektivna. Kao primjer je navela to da profesori u školama ne smiju ući na radno mjesto bez covid potvrde, dok učenici u školu smiju.

“Prema vašoj potvrdi, samo profesori, a ne đaci ili studenti, mogu prenositi virus, pa su oni dužni imati covid potvrdu za razliku od nekih drugih. Sasvim je druga situacija bila kada se radilo o osjetljivim sustavima poput socijale i zdravstvene zaštite. Selektivno ste izabrali određene društvene skupine da na njima temeljite provjeravanje COVID potvrde. To pokazuje da nije riječ o javnoj zdravstvenoj mjeri niti vam je u interesu zaštita građana već je riječ o isključivo političkoj odluci koja imitira neke zdravstvene mjere”, kazala je.









No, Bačić ne smatra točnom njezinu izjavu. Netočno je da sama mjera ne podrazumijeva sankcije. Ako sankcija nije napisana ona je itekako u provedbi. Ako ja kao konzument javne usluge ne mogu tu svoju uslugu dobiti, onda je to najveća moguća sankcija, rekao je.

‘Situacija je vrlo neizvjesna’

“Mi smo računali da su u Hrvatskoj osobe koje su prisegnule poštovati Ustav, da će provoditi odluke. One koji to ne rade, treba ih sankcionirati”, istaknuo je Bačić.

“Ova tema nadilazi naše stranačke razlike. Zalažemo se za to da se stvori šira platforma i slažemo se da treba referendum podržati, kao i sve što će dovesti do ukidanja covid-potvrda. Vlada želi stvoriti dojam da kontrolira ovu krizu, svašta možemo očekivati iz usta naših dužnosnika. Sabor treba unaprijed raspravljati i unaprijed donositi ovakve odluke, a ne da ljudi gube svoja radna mjesta, situacija je vrlo neizvjesna”, rekao je Bartulica.

Dario Hrebak rekao je da su u dilemi da moraju birati između neugodnog i katastrofalnog, navevši kako je katastrofalno bolnički sustav koji ne bi funkcionirao, a neugodno uvođenje covid potvrda.









Selak Raspudić u odgovoru Bačiću: ‘Vaša je retorika zapaljiva i opasna’

“Sloboda uvijek dolazi uz odgovornost”; naveo je pa dodao:

“Mi moramo imati balans između zdravlja građana i zdravlja gospodarstva. Zbog preokupiranosti sustava, liječnici moraju birati tko će na respirator, a za takve odluke nisu plaćeni”

“Gospodine Bartulice, sloboda nije ugrožavanje drugih”, rekao je Ranko Ostojić. Dodao je da je obveza svake zemlje zaštita zdravlja građana.

“Zdravstvo je temeljno političko pitanje”, rekao je.

‘Teror prema cijepljenima’

“Drage građanke i građani RH, cijepite se”, poručio je Ostojić te rekao da je to teror prema cijepljenima što se događa.

Selak Raspudić mu je rekla da je njegova retorika vrlo opasna i zapaljiva.

“Nitko ne želi sukobe na cestama. Ja bih pozvala da se poštuje drugačije mišljenje”, navela je i dodala da su ovo posljedice parcijalnih, političkih odluka.

“Protiv cijepljenja nitko nema ništa, ali kao što je Crkva rekla, ništa što je prisilno ne valja”, naveo je Bartulica.