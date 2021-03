SELAK RASPUDIĆ STALA U OBRANU PREDSJEDNIKA: ‘Jandroković i Pupovac rekli su puno gore stvari nego on, samo ljepše! Proglasili su ga de-facto ludim’

Autor: N.K

Zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić gostovala je na N1 televiziji gdje je komentirala svađu predsjednika Zorana Milanovića i Vladajućeg HDZ-a.

Poručila je kako su Jandroković i Pupovac rekli puno gore stvari od predsjednika, iako su oni to rekli na “ljepši način” te da je Pupovac između ostalog sakrio ključnu polovicu poruke.

“Treba razlikovati formu od sadržaja”, kazala je, “Forma predsjednika je, možemo reći, rubna, iako na mahove i poetski interesantna. Međutim, sadržajno ne znam što je on rekao da nije istinito.”

Jandroković i Pupovac rekli su puno gore stvari

“Nisam još čula da je rekao nešto što nije istina. S druge strane, Pupovčeva forma je vrlo civilizirana u skladu s funkcijom koju obnaša, isto tako i Jandrokovićeva. Međutim, sadržajno oni su rekli puno gore stvari nego što je rekao predsjednik Milanović. Pupovac je sakrio pola poruke, i to ključnu polovicu poruke, a onda plakao na konferenciji, što dovodi vjerodostojnost sam iskaz”, konstatirala je i nadodala:

“Simpatično kako mobitel može misliti umjesto nas, pa izostaviti upravo ono što nama nezgodno pada.”









“Jandroković je predsjednika proglasio ludim”

“Sadržaj onoga što je Jandroković rekao, a to je da je de facto predsjednika proglasio ludim, mnogo je ozbiljnije i gore nego sve ono što je govorio predsjednik Milanović”, dodala je.

“Ako pogledamo reakcije naroda, možemo vidjeti da je narodu dosta forme. To nije dobro, to može skrenuti u revoluciju, u krvave ulice”, upozorila je.

“Pupovac je sakrio dio istine”

“Pupovac je premijeru sada smokvin list. Što je to sad? Njegov najdraži Srbin kojim će on mahati kad se njega politički kritizira, činjenicu da on ne provodi reformu pravosuđa ili sve ono što pokušava Milanović naglasiti!?”, tumačila je:









“To je bila njihova privatna korespondencija, bazirana na godinama poznanstva i međusobnog odnosa. A ovo sada je uslijedilo kao reakcija na sve ono kad je Pupovac istupio i sakrio dio istine.”

Upozorila je da nije dobro da se ovako zaoštravaju strasti, da je zabrinjavajuće koliko ljudi sve skupa doživljavaju katarzničnim što netko “kazuje popu pop, a bobu bob”: