Selak Raspudić pobijesnila na sjednici Odbora: ‘Znači, vi ste sad dobili upute što da napravite?’

Autor: I.G.

Sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode koja se održala u utorak prekinuta je nakon burne rasprave između nezavisne zastupnice Marije Selak Raspudić i predsjednice Odbora Dušice Radojčić, zastupnice stranke Možemo!. Rasprava je eskalirala kada je tajnica Kluba zastupnika Možemo!, Lana Vego, ušla u dvoranu i prišapnula nešto predsjednici Radojčić, što je izazvalo demonstrativno napuštanje sjednice od strane članova Odbora.

Zastupnica Selak Raspudić optužila je Radojčić za primanje uputa putem mobitela tijekom sjednice: “Sad vam je dojavila da vam je na mobitel stigla uputa što da učinite. Ovo je stvarno … Znači, vi ste sad dobili upute što da napravite?! Ovakav oblik totalitarizma i indoktrinacije je van svake pameti”, burno je reagirala zastupnica Selak Raspudić.

Prije incidenta, Selak Raspudić više od pola sata pokušavala je staviti na glasanje prijedlog za održavanje posebne sjednice o odlagalištu otpada Jakuševec. Uvjerenje da Radojčić odbija njezin zahtjev kako bi zaštitila interese svoje stranke i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, dodatno je pogoršalo situaciju.

Ulazak tajnice Kluba zastupnika Možemo! na sjednicu Odbora razbjesnio je i HDZ-ova zastupnika Tomislava Šutu. “Ovo je od vas vrlo neprofesionalno, molim vas da napustite prostoriju!”, poručio joj je zastupnik Šuta.

Ulazak tajnice Vego na sjednicu pogledajte nakon 1:41 u ovom videu:

Napustila dvoranu

Vego je napustila dvoranu, nakon čega su to učinili i ostali članovi Odbora, prisilivši Radojčić da zaključi sjednicu. Rasprava je započela zbog nezadovoljstva Selak Raspudić koja nije dobila odgovor na dopis od 27. lipnja, u kojem je zatražila hitno održavanje tematske sjednice Odbora.









U dopisu je navela potrebu za tematskom sjednicom zbog nesreće na odlagalištu Jakuševec u kojoj je stradao radnik i zbog čestih požara na platou Servisno-operativnog centra pored odlagališta.

Novinari Jutarnjeg lista upitali su predsjednicu Odbora Dušicu Radojčić zašto na koncu nije dozvolila glasanje o prijedlogu zastupnice Selak Raspudić: “Postoje dva načina na koje se točka može staviti na dnevni red Odbora prigovorom na dnevni red pisanim putem 24 sata prije održavanje sjednice ili se može skupiti trećina članova Odbora i predložiti tematska točka dnevnog reda. Isto tako o toj točki prijedloga tematske sjednice se raspravlja i glasa.

Zna se procedura, a Selak Raspudić želi mimo procedura stvarati dramu kako bi pridobila pažnju, a drama je potpuno nepotrebna, tim više što je taj prijedlog za tematsku sjednicu o Jakuševcu usvojen još u prethodnom sazivu Odbora pod nazivom ‘Odlagalište otpada Jakuševec i nacionalni model gospodarenja otpadom u odnosu na ciljeve smanjenja odlaganja otpada na odlagalištima‘. S obzirom na to da su i kolege Zmajlović, Marković i Milinković također tražili tematsku sjednicu o učestalim požarima na privatnim oporabilištima, kao predsjednica Odbora odlučila sam da upravo najesen odmah imamo tematsku sjednicu koja će obuhvatiti sve navedene aspekte problema gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, uključujući Jakuševec”, poručila je.









‘Ovo je bilo vrlo nekolegijalno’

“Dokaz za to je i činjenica da sam još 20. lipnja 2024. uputila zahtjev MUP-u, Državnom inspektoratu i DORH-u za informiranjem o rezultatima inspekcijskih nadzora i provedenih istraga vezano uz požar u Drava Internacionalu, kao i o rezultatima i provedenih inspekcijskih nadzora i istraga požara na oporabilištima otpada u vlasništvu CIOS grupe proteklih 10 godina, a moja prethodnica na mjestu predsjednice Odbora za okoliš je prikupila očitovanja Grada Zagreba, Holdinga, Ministarstva i Inspektorata o Jakuševcu.

S obzirom na to da do kraja zasjedanja Sabora neće moći održati tematska sjednica jer su ostala samo tri dana, ljeto ćemo iskoristiti za pripremu te tematske sjednice. Sve to sam i pokušala reći na samoj sjednici, no kolegica Raspudić je prekidanjem i inzistiranjem imala neke druge, njoj poznate ciljeve.

Želim naglasiti da je ovo bila prva sjednica Odbora koju vodim kao nova zastupnica i da je bilo vrlo nekolegijalno ne dozvoliti da se na razuman i normalan način dovrši prva sjednica, posebno imajući u vidu da je tematska sjednica koju gospođa Raspudić predlaže ionako već dogovorena za vrijeme prethodnog saziva te da je prikupljen dio dokumentacije. Kolegica Selak Raspudić možda je izašla iz Mosta, no Most svakako nije izašao iz nje, pa kršenjem Poslovnika pokušava instrumentalizirati potrebnu i vrijednu diskusiju o baratanju otpadom u Hrvatskoj, pa i na Jakuševcu”, rekla je zastupnica Radojčić.