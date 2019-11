ŠEKSOVA OSVETA KOLINDI: Ukinuo joj je mogućnost pomilovanja, jer nije htjela osloboditi njegovoga čovjeka osuđenog zbog droga!

Autor: Iva Međugorac / 7dnevno

Biti u koži predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je ušetala u bitku za još jedan mandat, ovih dana sigurno nije lako. Nije nepoznanica da predsjednica mora odmjeriti snage s dvojicom opasnih protukandidata – Zoranom Milanovićem i Miroslavom Škorom. Za tu rovovsku bitku potporu ima u HDZ-u, ali upravo se ta potpora polako pretvara u dvosjekli mač. S jedne strane, Grabar-Kitarović bez stranačke mašinerije, infrastrukture, pa i financija, teško može računati na pobjedu, a s druge strane, u timu koji je formalno stao iza nje otvoreno se govori o potencijalnim sabotažama.

Tko bi mogao sabotirati predsjednicu, pitanje je kojim se bave i u njezinu najužem timu, a sumnju je kod njezinih najvjernijih i najintimnijih suradnika izazvao Vladimir Šeks koji je o sabotaži i kompromitaciji predsjednice progovorio i prije negoli je ona službeno najavila svoju kandidaturu.

Ograničavanje ovlasti

Da se u HDZ-ovu loncu dugoročno doista nešto kuha, možda ponajbolje govori podatak da je Vlada prije samo nekoliko dana u Sabor uputila konačni prijedlog Zakona o pomilovanju. Prilično diskretno ta se vijest provukla kroz medijske stupce, i doista, ona bi i bila dijelom uobičajenog protokola vladajućih da ovaj zakon, osmišljen u HDZ-ovoj radionici, ne ograničava ovlasti u pomilovanju predsjednice Republike, i to značajno.

Premda je riječ o ovlasti koju Ustav daje isključivo predsjedniku, odnosno predsjednici, ona će osuđenike ubuduće moći pomilovati samo na prijedlog sedmeročlanog povjernestva na čelu kojega će sjediti ministar pravosuđa. Osim njega, u Povjerenstvu bi trebalo sjediti šest istaknutih stručnjaka, dva pravne struke, jedan s područja medicine, psihologije, sociologije i defektologije, a uz to, u konačnom tekstu Zakona definirano je da će članove povjerenstva na četverogodišnji mandat, umjesto diskrecijskom odlukom, ministar imenovati na temelju javnog poziva. Precizirane su, među ostalima, i odredbe o postupanju Ministarstva nakon što se zaprime molbe za pomilovanjem. Naime, Ministarstvo je po prvom tekstu o zahtjevu trebalo obavijestiti kaznionicu ili zatvor, sud koji je izrekao presudu prvog stupnja, suca izvršenja i probacijski ured te od njih zatražiti podatke relevantne za sastavljanje izvješća o molbi. No, u konačnom tekstu Vlada je došla do zaključka da bi o zahtjevu ipak trebalo obavijestiti i predsjednika, odnosno u ovom slučaju predsjenicu te je i ta obveza uvrštena u tekst. Zanimljivo, zahtjev oporbe da se Povjerenstvo za pomilovanje ustroji u okviru Hrvatskog sabora odbijen je uz obrazloženje da bi to bilo kršenje trodiobe vlasti, premda nije jasno zbog čega se kršenjem tog načela ne bi smatralo postojanje Povjerenstva pri Ministarstvu pravosuđa, koje također nije tijelo predsjednika, nego Vlade Republike Hrvatske.





Šeksov utjecaj

Ovim su činom bez puno buke predsjedničke ovlasti podrezane, i premda se na prvi pogled ovaj potez ministra Bošnjakovića može okarakterizirati kao razumljiv i transparentniji oblik pomilovanja, već na drugi priča poprima nešto drugačiju dimenziju. Naime, dobro upućeni izvori iz vladajuće stranke svjedoče kako ovaj zakon nije osmišljen u Bošnjakovićevoj glavi, nego se u njegovo sastavljanje, uz potporu premijera Plenkovića, upleo njegov politički zaštitnik Vladimir Šeks, pod čijom su palicom smanjene predsjedničke ovlasti. Istina, ne može se reći da je riječ o zakonu koji je osmišljen kako bi se izravno smanjile ovlasti aktualne predsjednice, jer zasad još nije poznato tko će nakon prosinačkih izbora zavladati Pantovčakom, no znakovito je da ovaj zakon donosi HDZ-ova Vlada u trenutku kada se bore za to da Grabar-Kitarović ponovno zasjedne na Pantovčak. Uvjeravaju nas kako vjeruju u njezinu pobjedu, dok joj istodobno režu ovlasti.

Kada se slika sagleda malo šire, nije nemoguće da u svim tim peripetijama prste ima Šeks koji više od dva desetljeća gradi svoj utjecaj ne samo u hrvatskoj politici nego i u pravosuđu. Zanimljivo je kako Zakon o pomilovanju nije jedini neizravan udar HDZ-ove Vlade na Grabar-Kitarović. Prije nekoliko mjeseci u istom je, pravosudnom resoru predstavljen i antikorupcijski plan za ovu i iduću godinu u kojem se predlaže komparativna analiza izbora predsjednika Vrhovnog suda u svim članicama EU-a. Znajući da Antikorupcijski odbor i Vijeće Europe zahtijevaju depolitizaciju izbora te funkcije, nije nemoguće zaključiti da se i tu ide u smjeru smanjenja predsjedničinih ovlasti jer na njezin se prijedlog bira prvi čovjek Vrhovnog suda, jednako kao što je ona ta koja trenutno sastavlja Komisiju za pomilovanje.

Ozbiljan rat

Kada govorimo o pomilovanjima te odnosu između Kolinde Grabar-Kitarović i Šeksa, valja napomenuti da je između njih dvoje, dok su surađivali, zaiskrilo baš na tom polju. Šeks je, naime, od predsjednice zatražio da pomiluje Vanju Goldbergera, njegovog bivšeg savjetnika i prijatelja njegovog pokojnog sina osuđenog za zloporabu droga i nelegalno posjedovanje oružja. Kako je ona njegov zahtjev odbila, Šeks je na vlastiti zahtjev napustio savjetničku funkciju na Pantovčaku. Ali, to je učinio tek nakon što je Goldberg pomilovan. Upućeni tvrde kako se formalno to pokušalo prikazati kao mala nesuglasica, premda je u pozadini upravo u tome trenutku počeo ozbiljan rat između Šeksa i Grabar-Kitarović, koji bi predsjednica kroz kampanju punu nepovjerenja i nejasnoća mogla skupo platiti.

Nije nepoznanica da se Šeks godinama na političkoj sceni održava metodom “pamti pa vrati”, a svi koji su s njime pokušali ući u političke bitke izvukli su deblji kraj. Ne prati njega uzalud nadimak Sova. Tako se on samoinicijativno, i nadasve mudro, uključio u predsjedničinu kampanju još dok je ona bila u povojima, izazivajući pritom svojim istupima zgražanje na Pantovčaku. U javnosti je zabljesnuo komentirajući neke nedefinirane materijale koji bi mogli kompromitirati predsjednicu.

“Već godinu dana plasiraju se različite priče i spinovi da neki krugovi posjeduju materijale koji bi mogli kompromitirati predsjednicu, nisam ništa drugo rekao. Ja ne znam, samo govorim da se u javnom prosoru o tome pričalo”, ispalio je Šeks te uznemirio predsjednicu, iz čijeg su se kruga tada mogle čuti glasine da on svjesno ugrožava njezinu kampanju.

Predsjednica do danas nije odagnala svoje sumnje te je uvjerena da bi se Šeks vrlo lako mogao uvrstiti u skupinu onih koji bi mogli ugroziti njezinu potencijalnu pobjedu na izborima. On joj, tvrde naši sugovornici bliski predsjednici, ne treba ni na koji način. Ni da je kudi niti da je hvali, jer su njegovi motivi upitni. Govoreći o tome da bi se nešto moglo pojaviti, Šeks je predsjednicu unaprijed uvalio u nedaće, a krajnji je cilj takvih priča, sumnjaju u njezinu timu, da zamuti vodu i zadrži svoju, pa i poziciju premijera Plenkovića, kojemu je za europske izbore uvalio svojeg posinka Resslera, što je HDZ na kraju skupo platio osvojivši skromna četiri mandata.

Sastanak s Milanovićem

Uz to, valja podsjetiti i na teoriju koja se prije pola godine pojavila u dijelu javnosti, a koja nikada nije demantirana ni s jedne strane. Prema toj teoriji, Šeks se navodno sastao sa Zoranom Milanovićem, a koji je povod navodnog sastanka također nikada nije razjašnjeno, no postoji sumnja da je upravo Šeks Plenkoviću savjetovao da Grabar-Kitarović podrži s figom u džepu jer bi njemu za opstanak na čelu stranke više odgovarao dolazak Milanovića na Pantovčak – kroz sukobe s njim, dodvorio bi se revoltiranoj HDZ-ovoj desnici, dok bi predsjednica u posljednjem mandatu bila opasna igračica jer se njezine daljnje namjere i dugoročni planovi ne znaju.

Je li moguće da je potpora HDZ-a Grabar-Kitarović tek formalna, dok će iza leđa raditi na istalaciji Milanovića u predsjedničku fotelju, pitaju se i na Pantovčaku. A dok oni tragaju za odgovorima, među HDZ-ovcima se proširila priča o zahlađenju odnosa između Plenkovića i Šeksa jer ga je Šeks navodno pred stranačkim glavešinama upozorio da je njegovo vrijeme u politici prošlo ako Grabar-Kitarović ne dobije izbore, što premijer nije želio prihvatiti, nastojeći svoju politiku razdvojiti od predsjedničine. Koja je verzija točna kada je o odnosima u HDZ-u riječ, može se samo nagađati, no teško se oteti dojmu da preko Kolinde Grabar-Kitarović mnogi nastoje izboriti ili zadržati svoje pozicije, a među te mnoge svakako spadaju i Plenković i Šeks, ali i oni koji glumataju da joj daju potporu iako jedva čekaju da padne.