ŠEKS REAGIRAO NA MILANOVIĆEVE IZJAVE: ‘Ja tu spodobu neću komentirati, Milanović je nula od čovjeka, mislim o njemu sve najgore’

Predsjednik RH Zoran Milanović danas se prilično žestoko obrušio na Vladimira Šeksa koji je u intervjuu rekao da ovlasti predsjednika treba smanjivati te da bi ga trebalo birati u Saboru. Milanović ga je danas nazvao licemjerom i mračnim čovjekom.

“Vladimir Šeks je licemjer, on je mračan čovjek, nanio ogromnu štetu hrvatskom pravosuđu”, rekao je Milanović.

Stoga smo nazvali Vladimira Šeksa da prokomentira današnji oštar istup Zorana Milanovića:

“Ja tu spodobu neću komentirati, nevrijedan je bilo kakvog mog komentara. U 20 godina stvaranja Hrvatske, od devedesete do 2010. godine imao sam određenu značajnu ulogu u stvaranju države, on je bio u mišjoj rupi, nepoznati tip. Ne želim komentirati njegove budalaštine. Ja mislim o njemu sve najgore, Zoran Milanović je nula od čovjeka koji u stvaranju Hrvatske države ne postoji, ja postojim, a on ne, rekao je Šeks za Dnevno.hr.

Poslali smo upit Uredu predsjednika RH kako bismo dobili reakciju Predsjednika na ovu izjavu, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.