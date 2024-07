Šeks priprema Vasu za specijalnu HDZ-ovu operaciju: Ovo će izazvati tektonski poremećaj

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Dugo se u javnom i političkom prostoru nije moglo vidjeti Milijana Brkića, nekadašnjeg drugog čovjeka HDZ-a koji je u danima svoje najveće političke slave nosio nadimak ‘čarobnjaka za kampanje’. Pri tome je Brkića pratila stigma moćnog HDZ-ovog operativca koji u rukama drži utjecaj nad HDZ-ovom terenom – unutarstranačkim lokalnim organizacijama, u kojima i danas na vodećim pozicijama sjede upravo kadrovi u kojima je Brkić prepoznao politički potencijal, baš kao što je svojevremeno u Kolindi Grabar Kitarović prepoznao buduću predsjednicu u vrijeme dok je ona ambiciozno karijeru gradila u NATO-u.

Do stranačkih organizacija Brkić, kojega suborci znaju i pod nadimkom Vaso, stizao je u suradnji sa nekadašnjim šefom HDZ-a, ali i svojim nekadašnjim velikim prijateljem Tomislavom Karamarkom. Kada je Karamarko ‘pao’ prodorni Vaso ostao je u politici u kojoj i jest dočekao današnjeg premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. Nikada Brkić s Plenkovićem nije uspijevao pronaći zajednički jezik, njih su dvojica surađivali isključivo zato što je to tako moralo biti po stranačkoj hijerarhiji. Ne čudi ta nesuradnja one koji dobro poznaju obojicu HDZ-ovaca, za koje znanci kažu kako je riječ o dva posve suprotna karaktera.

Plenković je naime od mladih dana bio pomalo štreberski tip za kojega bi se moglo kazati i kako je rođen sa ‘zlatnom žlicom u ustima’ jer je uz ostalo i zahvaljujući svojem obiteljskom zaleđu uspješno napredovao u društvenoj hijerarhiji. Međutim Plenković je u velikoj mjeri i sam zaslužan za svoju diplomatsku, ali i političku karijeru zbog koje danas slovi za jednoga od najutjecajnijih političara među Pučanima koji su deklarirani kao stranka desnog centra u kojega je Plenković doveo svoj HDZ.

Tektonske akcije

Brkić je s druge strane dečko sa sela, frajer pa i fakin iznimno ponosan na svoje hercegovačke korijene i braniteljske dane. U HDZ-u su ga nazivali jednim od predvodnika konzervativne, desne struje što se potvrdilo na posljednjim unutarstranačkim izborima na kojima je Brkićevo desno krilo potučeno od Plenkovićeve struje unutar HDZ-a. Kada je postalo jasno da tim Mire Kovača u kojem se Vaso nalazi gubi izbore Brkić se dostojanstveno ne uzimajući nikakve povlastice koje su mu pripadale povukao iz politike i okrenuo poduzetništvu, a usporedno s time i nestao iz javnog prostora.

Baš je zato mnoge iznenadilo to što se Brkić u posljednje vrijeme često susreće sa stranačkim doajenom Vladimirom Šeksom koji se u vladajućim redovima smatra neformalnim savjetnikom premijera Plenkovića kojemu je posljednji puta pomagao onda kada je po napucima Ustavnog suda trebalo prekrajati izborne jedinice. Nije nepoznanica da je Šeksov posinak Karlo Ressler nedavno ponovno izabran u Europski parlament pa se može reći da on i Plenković doista godinama njeguju blizak i skladan odnos.

Može se kroz sve godine Šeksove političke karijere zaključiti da se on nikada s nikime ne sastaje bez nekog važnog razloga. Naravno da nije isključeno da su susreti s Brkićem tek sastanci stranačkih kolega, no kako i unutar HDZ-a kažu kada Šeks s nekim nešto dogovara tada se mogu očekivati neke velike, važne gotovo tektonske akcije na političkoj sceni. Priprema li Šeks s Brkićem kakvu tajnu operaciju, ili su samo odlučili pronaći osvježenje od zagrebačke vreve i vrućine, teško je reći.

Sive eminencije

Mnogi su stekli dojam da je Plenković Brkića potpuno marginalizirao za razliku od primjerice Davora Ive Stiera koji se također našao u tom pobunjeničkom timu. Moguće je nakon ovih susreta zaključiti da je Brkić opet u nekoj vrsti političke igre u čijoj se pozadini nalazi Šeks, kojega nazivaju i njegovim navodnim Udbaškim kodnim imenom Sova, a s kojim je Brkić u tajnim razgovorima na saborskim hodnicima sniman i u jeku famozne afere s lažnim SMS-ovima i curenjem informacija iz Uskokove istrage. Tada su se naime na stražnjem ulazu u Sabor uz Brkića i Šeksa sastali nekadašnji zastupnik, a danas ministar Branko Bačić i predsjednik Ustavnog suda.









Vladimira Šeksa u HDZ-u nazivaju ključnim Plenkovićem čovjekom za unutarstranačke operacije. Svjestan toga Šeksova utjecaja Brkić se navodno u dogovoru sa Šeksom priključio u posljednje tjedne kampanje bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na zadnjim izborima na kojima je ona poražena od Zorana Milanovića.









Na prvu Šeks i Brkić doista ne bi trebali imati ni jednu dodirnu točku, osim one da i jedan i drugi pripadaju HDZ-u. No, s druge strane i jednog i drugog kroz karijeru prati stigma svojevrsne HDZ-ove sive eminencije i igrača iz sjene od kojih se nerijetko jednog nazivalo glavnim strategom a drugog glavnim operativcem. Ni jedan ni drugi nikada nisu pucali na vodeću poziciju u stranci, ali su unatoč tome u HDZ-u uspjeli izgraditi vlastitu mrežu zbog čega su se prema nekim navodima iz vladajuće stranke Šeks i Brkić često držali zajedno pa su se nerijetko i susretali.

U zajedničkom društvu viđeni su i tijekom obilježavanja 29. godišnjice osnutka HDZ-a u Gajnicama gdje su se srdačno izgrlili, a osim toga Šeks i Brkić često su se susretali u Veljacima nadomak Ljubuškog na druženjima koja je organizirao zajednički prijatelj Vice Vukojević sa čijim je sinom Višeslavom Brkić jedno vrijeme bio i poslovno povezan.

Iskusni operativac

Po odlasku iz politike Brkić je osnovao tvrtku Alfa Strategy koja se prema podacima s njene internetske stranice bavi širokim spektrom usluga počevši od financija pa sve do nekretnina i turizma.

Na tvrtku koju je osnovao ne tako davne 2021. godine Brkić je upisao i zemljište od oko tisuću četvornih metara koje se nalazi nadomak Parka prirode Velebit na Svetom Roku, a da mu privatni biznis ide sasvim solidno pokazuju podaci s Poslovne Hrvatske prema kojima je njegova tvrtka u 2022. godioni ostvarila ukupan godišnji prihod u iznosu od 362.271 eura. Te je iste godine navedeni subjekt poslovao s dobiti i ostvario neto rezultat poslovanja od 285.606 eura, dok je ostvarena neto marža iznosila 78,48 posto.

Tvrtka je te godine imala dva zaposlenika, baš kao i prošle godine kada su joj ukupni prihodi iznosili 286.677 eura što je pad od oko 20 posto u odnosu na prethodnu godinu. U prošloj godini Brkićeva je firma ostvarila neto dobit od 131.951 euro što je također smanjenje od oko 53 posto. Inače se kao direktora u tvrtki navodi Božu Krmeka koji je kao direktor navođen i u tvrtki Powerplay Advistory čiji je vlasnik Višeslav Vukojević.

Nedavno se spekuliralo o tome kako Brkić sa svojom tvrtkom kani ući i u turistički biznis, a govori se i da se od odlaska iz politike preporodio te da ima daleko više vremena za kave i druženja sa prijateljima, ali i sa suborcima čijim se pozivima na sudjelovanje u raznim humanitarnim akcijama Vaso i danas rado odaziva. Dobar dio HDZ-ovaca uvjeren je da Brkić i danas ondje ima ne nužno svoje kadrove, ali svakako ljude koji ga poštuju i smatraju da ga se premijer Plenković nije trebao olako odreći jer u njemu vide iskusnog operativca što aktualni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić po mnogima nije.

Pristupa strateški

Dapače, neki tvrde da se Katičić odnedavno uspio zamjeriti i premijeru Plenkoviću nakon što se saznalo da je nogometnu utakmicu između Hrvatske i Španjolske gledao u društvu bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića s kojim se Plenković razišao u poprilično turbulentnom tonu, i uz poprilično razočaranje pa i uz izigrano povjerenje do čega je došlo nakon što se saznalo za kontakte njegova specijalnog savjetnika Jurice Lovrinčevića s Mostovim Nikolom Grmojom.

Takvi gafovi, i takvi sporni javni susreti teško da bi se Brkiću mogli dogoditi. On svemu pristupa strateški, baš kao i Vladimir Šeks s kojim se ovih dana sastaje. Kako i na koji način će se Brkić vratiti ostaje za vidjeti, iako stara narodna kaže da tamo gdje ima dima, ima i vatre. Ukoliko se obistine glasine o još jednoj tajnoj operaciji tajanstvenih HDZ-ovaca tada bi u svakom slučaju i premijer Plenković nakon vrućeg ljeta, mogao dočekati vruću pa i turbulentnu političku jesen.