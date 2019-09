Šeks Plenkoviću, pred svima: ‘Mladiću, izgubi li Kolinda izbore, gotov si!’

Autor: Zoran Milanović, Iva Međugorac i Nedžad Haznadar/7dnevno

Po tko zna koji put hrvatska javnost svjedoči krajnje uzbudljivim previranjima u hrvatskoj stožernoj, najvećoj, ujedno i vladajućoj stranci. Posebno je uzbudljivo trgovanje na relaciji Pantovčak – Trg žrtava fašizma, zbog kojeg predsjednica još nije istaknula kandidaturu. Zatim bacanje rukavice premijeru u lice Mira Kovača, koji je u osjetljivom trenutku najavio svoju kandidaturu za mjesto predsjednika stranke uz znakoviti dodatak da mu je pobjeda izgledna. Treći događaj neka je vrsta šoka za samu HDZ-ovu vrhušku, a zbio se za vrijeme relativno mirne zajedničke sjednice Predsjedništva HDZ-a i Nacionalnog vijeća održane ovog ponedjeljka poslijepodne.

Tijekom sjednice trenutak je ugrabio doajen Vladimir Šeks te je pred svima iznio analizu iz koje proizlazi da se predsjednik stranke treba najozbiljnije zabrinuti za svoju fotelju izgubi li Kolinda Grabar-Kitarović izbore. Andrej Plenković izravno je, grubo i osorno, odvratio Šeksu da se eventualni gubitak predsjedničkih izbora na njega nimalo ne odnosi te da će on, u svakom slučaju, zadržati svoje predsjedničko i premijersko mjesto. Ukratko, fućka mu se za analizu. Međutim, svi smo u međuvremenu naučili, a Andrej Plenković je, čini se, na tu najbitniju lekciju zaboravio, da kad Vladimir Šeks pred širokim krugom iznosi “analizu” on, zapravo, iznosi idejno, strateški i taktički gotovu stvar.

Činjenica da su odnosi između Šeksa i Plenkovića poljuljani zbog predsjedničkih izbora ukazuje na to da je prvi čovjek vladajuće stranke ipak pomalo nervozan zbog nadolazećih izbora te će se nastojati udaljiti od aktualne predsjednice Grabar-Kitarović, iza koje će stati tek formalno, no njezin rezultat prepustit će samo njoj, u onoj mjeri u kojoj to bude moguće.

Pogotovo s obzirom na činjenicu da je Grabar-Kitarović svoj tim za izbore formirala mahom s konzervativcima, pa i ljudima poput Davora Ive Stiera koji pretendira na Plenkovićevu fotelju.

Bez obzira na sve, otresito obraćanje predsjednika HDZ-a prema osnivaču stranke i vlastitom patronu, Vladimiru Šeksu, iznenadilo je sve prisutne na sjednici Predsjedništva. Prema riječima svjedoka, Vladimir Šeks u tom trenutku nije ni trepnuo, no ustreptali su svi ostali pa se uznemirujuća vibracija brzo proširila dvoranom. Čitatelji možda ne znaju, no međutim, sjednice Predsjedništva počinju okupljanjem članova koji slobodno odabiru svoja mjesta, s lijeve ili desne strane, što bliže ili dalje od predsjednika koji sjedi na čelu stola u fotelji Franje Tuđmana. U trenutku kad ulazi predsjednik, svi ustaju, a kad predsjednik sjeda, sjedaju i oni – kao nekad u prvom razredu osnovne škole. Protokol je to još od vremena utemeljitelja i prvog predsjednika HDZ-a, a koji se zadržao do današnjeg dana. Dakle, norma se uvijek poštivala, pa njezino nepoštivanje, kao u ovom slučaju Plenković – Šeks, društveno je nedopustivo za HDZ-ovu internu kulturu i time je iznenađenje veće.





Pokrovitelj i egzekutor

Vladimira Šeksa, doajena hrvatske političke scene, pitali smo što je istina iz priča s posljednje sjednice Predsjedništva HDZ-a. “Nemam komentara, ne mogu spekulirati o tome odakle dolaze takvi napisi i imaju li veze sa sabotažom predsjedničkih izbora. Ja i Plenković nismo zahladili odnose”, sve je što nam je gospodin Šeks htio reći.

S izjavama Vladimira Šeksa nikad se ne zna, čak je važnije od riječi osluškivati ton rečenice, brzinu govora, pauze…, kako bi se doprlo do merituma. Sjetimo se samo kako je u trenutku smrti dr. Franje Tuđmana ekipa s Pantovčaka bila spremna preuzeti vlast u zemlji, a Ivić Pašalić je trebao postati legitimni nasljednik svega. Vladimir Šeks bio je spremniji. Šeksov izbor, Ivo Sanader, preuzeo je HDZ, postao je predsjednikom Vlade i nastavio vladati apsolutističkim stilom. Godinama poslije, kad je Sanader iznenada odstupio, bilo je to iznenađenje za sve, osim za Vladimira Šeksa. On je već imao pripremljenu cijelu infrastrukturu za instalaciju Jadranke Kosor. Može se reći da mu se prvi put “omaklo” kada je, nakon Jadranke Kosor, na čelo HDZ-a došao Tomislav Karamarko. Međutim, bez Šeksove podrške i infrastrukture taj nije dugo izdržao. Sljedeći Šeksov izbor, Andrej Plenković, bio je u nekoj mjeri neočekivan. Vrh HDZ-a, osnivači i seniori, procjenjivali su ga kao relativno slabog političara, Milanovićeve razine zainteresiranosti za posao, kao čovjeka koji teško donosi odluke, ako ih uopće donosi. Brzo će, međutim, kao predsjednik stranke i Vlade Andrej Plenković pokazati posve drukčije lice. Brza likvidacija neposlušnih, odrješitost, pa čak i drskost iznenadila je sve, a ovog ponedjeljka i njegova “političkog oca i pokrovitelja”, Vladimira Šeksa.

Pad Šeksove dionice

Čime je učenik razjario učitelja, i obrnuto? Evo, sve što znamo… S vremenom je Vladimiru Šeksu sve više ograničavan ulaz u zgradu Vlade na Markovu trgu, njegov pulen Plenković sve se više okruživao vlastitim ljudima. Njihovi susreti održavali su se s druge strane trga, u zgradi Sabora, a i oni su se prorjeđivali. Čak je i Gordan Jandroković nalazio sve manje vremena za velikog meštra koji, naposljetku, biva spušten sve do Branka Bačića, šefa stranačkog kluba, ali ipak – običnog zastupnika. To pokazuje koliko kotiraju Šeksove dionice pred političkom kremom. U HDZ-ovu intimnom krugu, pak, Šeks također osjeća pad vrijednosti svoje dionice jer je prije sjednice Predsjedništva u svom uredu na Trgu žrtava fašizma čekao svog pulena da mu udijeli koji savjet i poduku, a njegov ga je učenik počeo brutalno ignorirati. Vladimir Šeks najbolje zna cijelu matricu odnosa unutar HDZ-a (a i šire) pa je, pomno birajući sugovornike i glasonoše, poslao nekoliko poruka o vlastitom nezadovoljstvu svom protežeu. Na kraju je Šeks pred svima, a ne u intimi kabineta ili ureda, poslao Plenkoviću jasnu poruku koja nije samo njegova, jer kad Šeks donosi “analizu”, tu su sabrani brojni glasovi i utjecaji, koju najjednostavnije možemo prepričati sljedećim riječima: “Mladiću, izgubi li Kolinda Grabar-Kitarović izbore – gotov si”. Andrej Plenković to nije dobro prihvatio, nije se uspio suzdržati i ne pokazati netrpeljivost prema HDZ-ovu bardu i vlastitom pokrovitelju Vladimiru Šeksu – i to pred svima.

Šeksov novi favorit

Šeks je mnoge zadužio, a nikome nije ostao dužan, što je veliko umijeće. U svom tko zna kojem po redu “velikom povratku” na scenu “projektom Plenković” osigurao si je nove blistave političke trenutke, a svom posinku Karlu Ressleru zavidnu diplomatsku karijeru u EU parlamentu – dječak je počeo karijeru kao asistent Andreja Plenkovića!

Naši izvori pretpostavljaju da Plenković ne podnosi Šeksov način obraćanja i “analize”, a pogotovo korištenje vlastite mreže za proizvodnju, fabriciranje i slanje informacija među članovima koji premijera čine nesigurnim. Okidač oštrom suprotstavljanju Šeksu, procjenjuju drugi, mogao bi biti njegov posinak Karlo Ressler. Linija je zamišljena fantastično: Šeks je Plenkovićev pokrovitelj, a Plenković će biti pokrovitelj Ressleru. Na taj bi način Šeks postao praktički besmrtan, bio bi na vlasti i nakon smrti. Podsjećamo, njegova je posinka predsjednik HDZ-a, vjerojatno na Šeksov nagovor, stavio kao nositelja liste HDZ-a na nedavno održanim EU izborima. Znamo da se HDZ na tim izborima nije proslavio, a Plenković je u međuvremenu vjerojatno shvatio da mu taj eksperiment sa Šeksovim posinkom ipak nije trebao. Izvor iz vrha HDZ-a tvrdi kako mu Ressler od tada vidno ide na živce. Udaljavanje od Šeksa nije nešto što se kod Plenkovića dogodilo preko noći, dio je to višemjesečnog procesa, a konačnu odluku o tome premijer je donio nakon europskih izbora. Kao što je poznato, Plenković je slijepo slijedeći Šeksove savjete na prvo mjesto liste stavio njegova posinka Karla Resslera, najavljujući pritom da će njegov HDZ osvojiti pet mandata, što bi stabiliziralo i njegovu poziciju na čelu stranke. Taj se plan izjalovio, a Plenković se razočarao uvidjevši da su Šeksovi politički savjeti promašeni, ali i da Šeks ne gradi Plenkovićev, nego vlastiti politički položaj.

Eventualno Plenkovićevo odustajanje od linije “pokroviteljstava”, Šeks će s pravom shvatiti osobno.

Nije iznimka, nego pravilo, da će dobar učenik nadmašiti učitelja, odnosno da će kalfa završiti u penziji, dok će novak preuzeti njegova znanja i iskustva, usavršiti ih, postati još jači i bolji. Međutim, hoće li to biti slučaj i s Andrejem Plenkovićem i Vladimirom Šeksom? Nitko doista ne zna, politika je “živa tvar”, a poseban je slučaj Vladimir Šeks, glavna politička mačka, predator u suvremenoj hrvatskoj povijesti, s bonusom od 999, a ne 9 života.

Ako je suditi po dosadašnjim uratcima staroga mačka, izgledno je da će već sada među nezadovoljnim HDZ-ovcima tražiti, pripremati i trenirati svog sljedećeg favorita.