ŠEKS OPET ISPALIO POLITIČKU BOMBU U ETER! Najmoćniji HDZ-ovac otkrio tko dogovara koalcije u Vladi i za koga radi Plenković!

Autor: Dnevno

Dugogodišnji hrvatski politički dužnosnik i savjetnik Andreja Plenkovića u HDZ-u u Newsroomu je komentirao situaciju oko najnovijeg prijedloga obilježavanja državnih blagdana.Otlkrio je neke detalje oko svoje ulogu u smjeni Mostovih ministara i sklapanju koalicije s HNS-om-

Priznao je da je dao mišljenje premijeru kada se pripremala sjednica Vlade kada su se Mostovi ministri htjeli solidalizirati da se izglasa nepovjerenje Zdravku Mariću. “To je bila moja sugestija premijeru i on je to sam zaključio da ako oni to učine da ne mogu ostati u Vladi.”

Na pitanje da je to bilo lako učiniti jer je dogovorena koalicija s Ivanom Vrdoljakom i HNS-om kaže da to nije baš tako jer ministri nisu mogli ostati u Vladi jer bi HDZ i Vlada izgubili vjerodostojnost.

“Jasno da se onda tražio izlaz kako to rekompenzirati. Na pitanje da li je trebalo na izbore kaže da je Hrvatska tada bila u poziciji da je bila nužna stabilnost vlasti. Tada su premijer i HDZ zaključili da neće ponovno dopustiti da sruše vlastitu vladu kao Tomislav Karamarko nego da se nađe koalicijski partner i on je pronađen. I vidi se da je bez obzira na sve prigovore da je s tim koalicijskim partnerom koji se podijelio na dva dijela uspješno funkcionira i postiže respektabilne rezultate.”

Na pitanje da li HNS ucjenjuje kaže da puno toga treba gledati u kontekstu predstojećih parlamentarnih i unutarstranačkih izbora u strankama. “Kada HNS i stranka Milana Bandića postavljaju zahtjeve oko plaća učitelja, radnika, zdravstvenih djelatnika oni pred svojom stranačkom javnošću pokazuju da se brinu za interese onih koje žele zastupati, to se često predstavlja kao ultimatumi, a kada vidite kako se do dogovora dođe vidite da to nije tako.





Sve je to u funkciji jačanja utjecaja stranke, ali ja to ne doživljavam kao ultimatum. To je oblik političke taktike i vjerujte mi da će ova Vlada nastaviti i uspješno završiti svoj mandat bez ikakvih iskakanja.”