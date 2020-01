Šegota: ‘Kako je moguće da državna institucija ne poštuje odluku suda?’

Autor: L.Š.

Centar za socijalnu skrb ponovno je odbio zahtjev za obavljanje udomiteljstva koji su podnijeli životni partneri Ivo Šegota i Mladen Kožić i tako zanemario presudu Upravnog suda iz prosinu prošle godine, piše N1.

Šegota navodi kako ih je odluka Centra sasvim šokirala. Pojašnjava kako su odbijenicu dobili jer Centar ne prihvaća odluku suda, odnosno smatra kako oni ispravno tumače Zakon o udomiteljstvu koji ne poznaje termin životnog partnerstva.

“Kako je moguće da državna institucija ne poštuje odluku suda? Na prvoj godini prava se zna tko je iznad koga. Ovdje se državna institucija postavila iznad suda što je zabrinjavajuća praksa”, poručio je Šegota.

Njihova borba za pravo na udomiteljstvo traje još od 2017. godine. Šegota se prisjeća razdoblja u kojem su prolazili sve provjere psihologa i sociologa Centra za socijalnu skrb. Navodi i kako ni u jednom trenutku nisu skrivali da su u životnom partnerstvu. Smatraju, možda bi bilo lakše da jesu.

“Nikada to nismo skrivali jer smo smatrali da to može biti samo plus. I psiholozi i sociolozi su na to gledali kao na plus jer smo pokazali da smo jedna stabilna i sigurna zajednica. I onda je na potpisu za licencu nastao neki šum. Stručnjaci u Centru za socijalnu skrb su bili uz nas, a vjerujem da neki još uvijek jesu”, rekao je Ivo Šegota za N1.

Tvrde da neće odustati

Posljednjoj u nizu prepreka, Kožić i Šegota ne planiraju odustati od svoje želje da postanu udomitelji.

“Ovom odlukom nas je Centar za socijalnu skrb vratio dvije godine unatrag. Idući korak nam je da se žalimo Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Ne možemo zamisliti da bi Ministarstvo potvrdilo odluku Centra i smatramo da će postupiti u skladu s odlukom Upravnog suda”, kaže Šegota.

Ranije su naglašavali kako su spremni udomiti djecu iz skupine onih koju je teže udomiti pa im je stoga još neshvatljivije zašto je čitav ovaj proces tako težak.

“Udomili bismo i više djece, posebno onu koja nemaju prevelike šanse biti udomljena zato što su, primjerice, djeca sa zdravstvenim problemima, djeca romske etničke pripadnosti ili neke druge manjinske skupine. Kako mirno spavaju ljudi koji toj djeci uskraćuju pravo na djetinjstvo?”, pita se Šegota.