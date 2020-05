Šefica Hitne pomoći o glasačima iz samoizolacije: ‘Nisu svi u istoj vrsti izolacije’

Nakon što se dogodila već druga zamjena identiteta pacijenata u toj bolnici, ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović podnio je ostavku. O zamjeni pacijenata u bolničkom sustavu u Dnevniku Nove TV govorila je ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.

Grba-Bujević kaže da je teško reći tko je obično prvi kontakt s pacijentima koji dođu u bolnicu i dodaje da je to većinom stvar unutarnje organizacije bolnice.

”U većim dijelovima imamo objedinjene hitne prijeme, ali nažalost u KBC-u Split toga nema. Svaka hitnost ako je trauma ide na hitni traumatski odjel, ako ima temperaturu ide na hitni odjel interne”, kaže Grba-Bujević. Kada je riječ o slučaju zamjene identiteta pacijentica u Splitu, ravnateljice Hitne kaže da će inspekcija Ministarstva zdravstva utvrditi ”kamo su njihovi papiri putovali”.

Osvrnula se i na putnike koji su zrakoplovom došli iz Frankfurta. Kazala je da je od 71 pacijenta već prikupljena potpuna epidemiološka anamneza, a s još četvero putnika se uspostavlja kontakt.

Na pitanje je li problem to što još nisu prikupljeni podaci četvero putnika, Grba-Bujević kaže da ne sumnja da će se i njih pronaći.

”Znamo da iz tog aviona ima 11 pozitivnih, što znači da nisu svi korona bolesni. Treba vjerovati da će epidemiolozi odraditi svoj posao kao i svaki puta dosad”, poručuje Maja Grba-Bujević.

Ravnateljica Zavoda za hitnu pomoć kaže da će se osobe koje ulaze u zemlju i dalje nadzirati. ”Počelo je s uvezenim slučajevima, ali tada su te zemlje već imale velik broj zaraženih. Mi ćemo sve učiniti da već i na granici upozorimo ljude što moraju činiti”, rekla je Grba-Bujević. Dodaje da je pred Hrvatskom težak izazov, ali vjeruje da će se uspješno izaći s krizom na kraj.

Kada je riječ o izjavi ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka da će osobe iz samoizolacije s maskom moći ići na biračka mjesta, Grba-Bujević je kazala da se nada da do izbora više nitko neće biti u samoizolaciji.

”Nisu svi ni u istoj vrsti samoizolacije. U samoizolaciji ima otprilike 2600 ljudi koji su možda bili s nekim u kontaktu, i to traje 14 dana. Ako nam broj bude ovako jednoznamenkast i tih samoizolacija sve manje, kako je njih sve manje jednog dana se nadamo da neće ni biti ljudi u samoizolaciji. A ako i bude, kad to dođe na red i kad to DIP zatraži, sigurno će opet sjesti ekipa i donijeti mjere”, rekla je ravnateljica Hitnog zavoda.