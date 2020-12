ŠEFICA EUROPSKE KOMISIJE SE OGLASILA NA TWITTERU: Evo što je poručila o gorućem problemu!

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u utorak da će prvi Europljani “vjerojatno” biti cijepljeni protiv covida-19 prije kraja ove godine nakon što je Europska agencija za lijekove objavila da bi mogla odobriti cjepivo Pfizera i BioNTecha na sastanku 21. prosinca.

Europska agencija za lijekove (EMA) u utorak je objavila da će sastanak na kojem je moguće odobrenje cjepiva Pfizera i BioNTecha biti pomaknut za 21. prosinca, umjesto ranije predviđenog datuma 29. prosinca.

“Svaki dan je važan, radimo punom brzinom na odobrenju cjepiva protiv covida-19 koje je sigurno i učinkovito. Pozdravljam vijesti iz EMA-e. Vjerojatno će prvi Europljani biti cijepljeni prije kraja 2020.”, objavila je na Twitteru predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

