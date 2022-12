ŠEFICA DORH-a POTVRDILA: ‘Provode se izvidi oko Fortenove, nisam frustrirana’, govorila i o ‘curenju’ informacija

Autor: Dnevno.hr

Održana je javna tribina Gospodarski kriminal u Hrvatskoj na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Izjavu za medije dala je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek.

Komentirajući slučaj Fortenove rekla je da se radi o stvarima koje su na početku.





Ostala tajnovita

“Određena istraživanja se provode i to je sve što mogu reći. Ne mogu reći ništa. Nismo zaprimili kaznenu prijavu. Određeni izvidi se provode”, rekla je Hrvoj Šipek.

Što se tiče poznatog slučaja Agrokor i potencijalno nevažećeg financijskog vještačenja Ismeta Kamala iz KPMG-a, Hrvoj Šipek je rekla da vjeruje da je vještačenje zakonito.

“Ako i kad na nadležni sud utvrdi da je vještačenje nezakonito onda ću ja poduzeti što treba da utvrdim tko je za to odgovoran. Trenutno se osjećam jako dobro, ugovor je sklopljen 2017. kada me nije bilo ni blizu. Ne znam hoće li on biti objavljen, ali ako ga sud zatraži, dobit će ga”, rekla je i nastavila: “Ja vjerujem kolegama da su to odradili profesionalno i stručno. Ja u ovom trenutku ne vidim da je ovaj vještački nalaz nezakonit”.

Osvrnula se i na sve češće ‘curenje’ informacija iz istraga i slučajeva.

“Koji bi bio interes DORH-a ili USKOK-a? Kad bi netko dao informacije, to može ozbiljno ugroziti daljnji tijek postupka. Tek se u istrazi zapravo valorizira i dobiva dokaznu kaznu snagu ono što je provedeno u istraživanju, a onda ide podizanje optužnice. U ovoj fazi rušiti nešto… To DORH-u nije u interesu. Sva istraživanja koja smo mi proveli u svojoj kući potvrđuju da je tome tako. Postoji cijeli niz osoba koje su uključene u proces, bilo na sudovima bilo izvan njih, koje mogu doći do tih podataka, tu je i policija… Opcije su danas sa suvremenom tehnologijom i time tko sve radi na predmetu vrlo široke. Ako i kad utvrdimo da je to učinio netko iz naših redova, sigurno neće biti ekskulpiran odgovornosti”, rekla je Hrvoj Šipek.

Novinari su pitali Zlatu Hrvoj Šipek je li frustrirana zbog toga što je europska tužiteljica u Zagrebu od policije zatražila dodatne ljude.









“Nisam frustrirana”, rekla je između ostalog glavna državna odvjetnica.