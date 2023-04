‘ŠEFICA DORH-a JOJ NACRTALA METU NA ČELU’: Most koristi strku zbog odlaska ravnateljice USKOK-a, pozvao ljude na izbore

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Predsjednik Mosta Božo Petrov, gostujući u N1 Newsroomu, govorio je o ostavci šefice USKOK-a i o drami koja je nastala u Saboru prilikom rasprave u novom zakonu o kažnjavanju zbog kršenja javnog rade i mira.

“Meni nije iznenađujuće. Bilo je samo pitanje vremena s obzirom na to da je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek nacrtala metu na čelu Vanje Marušić od famozne pressice otkad joj je Vanja Marušić javno rekla – upoznala sam Vas sa predmetom Gabrijele Žalac. U trenutku kada pronađete minimalan kamenčić na koji se netko može skliznuti, to je njoj bio dovoljan razlog zbog kojeg se može razriješiti Vanju Marušić. Je li to čista taština ili je Marušić htjela otvoriti nove predmete protiv politički eksponiranih predstavnika HDZ-a, to ćemo, nadam se, jednom saznati. Ovo nije nimalo na čast i obraz DORH-a”, rekao je.

Odgovara im korupcija

O uvjetima rada u DORH-u i USKOK-u: “Nije stvar kompetentnosti ljudi nego toga želi li vlast u ovoj zemlji zemlju bez korupcije i klijentilizma ili im to odgovara. Njima korupcija i klijentilizam odgovaraju. Zato nema novaca za DORH. Zato i kadrovi odlaze”.





Petrov poziva ljude da izađu na izbore sljedeće godine kako bi promijenili ovakvu vlast: “Ako im je dosta života u takvoj državi, umjesto da skupe kofere, neka izađu na izbore. Nema promjene ako građani ne naprave promjenu”, rekao je između ostalog i zaključio:

“Gorući problem je korupcija, klijentilizam i nefunkcioniranje pravosuđa. To se treba riješiti neovisno o ideološkim smjernicama. To je Raspudić pokušao objasniti. Valjda je svima jasno da ovako država ne može naprijed”, zaključio je.