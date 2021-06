ŠEF REFORMISTA O HDZ-u ‘Stvari su potpuno jasne, u drugom krugu maske su pale’

Autor: S.P.

Zastupnica Reformista Natalija Martinčević u Hrvatskom saboru je bila suzdržana prilikom glasanja o opozivu ministra zdravstva Vilija Beroša.

O tome je njezin stranački šef Radimir Čačić rekao kako su “stvari potpuno jasne”.

“Ja sam u vremenu kada smo dogovarali ide li se na izbore i na koji način, razgovarao s premijerom. On je sam postavio pitanje stvara li to probleme u našoj suradnji na nacionalnoj razini. Rekao sam da, naravno, sa svojim kandidatima i programima su dobrodošli, da su to dvije različite stvari, uz pretpostavku condicio sine qua non, da kampanje budu korektne, bez udarca ispod pojasa, bez prljavština. To se već u prvom krugu pokazalo nesavladivim zadatkom za HDZ, koristilo se najprimitivnije, najprljavije što se dalo, preko trećih. Nije bio direktno vidljiv HDZ iako je bilo jasno da HDZ nitko ne dira u tome. U drugom krugu se ta priča razotkrila puno snažnije, nije bilo zastora”, rekao je Čačić.

‘U drugom krugu maske su pale’, rekao je Čačić

Na upit ostaju li u vladajućoj koaliciji i je li se čuo s Andrejem Plenkovićem, odgovorio je “ne, što bih se čuo”.

“Mi komuniciramo uvijek. Dakle, u drugom krugu maske su pale, HDZ je probio granice između gradskih, županijskih i nacionalnih izbora, prozivajući me za grijeh da surađujemo s njima na nacionalnoj razini”, istaknuo je.

Dodao je kako “to nije nikakvo razočarenje, to je prljavština na koju smo već odgovorili i to je logično”.

Na upit znači li suzdržani glas Natalije Martinčević raskid koalicije, Čačić je odgovorio “da budemo potpuno jasni, potpisali smo tijekom kampanje deklaraciju u kojoj piše da s ljudima s optuženičkih klupa i njihovim sljedbenicima i koalicijskim partnerima ni na koji način ne želimo surađivati”.

“Pošto su ti ljudi predstavljeni u vijeću i skupštini svaka vrsta komunikacije s takvima eliminira suradnju i nacionalno. Danas smo dobili informaciju da HDZ s takvim ljudima neće surađivati, što nije bio slučaj u prošlom mandatu. Pošto je to prešlo granicu naše tolerancije, sad možemo tijekom sljedećih tjedan dana razgovarati. Naše pretpostavke za nacionalnu suradnju su jasne. To su nacionalni projekti, primarno brza pruga. Ovo što se dogodilo, žao mi je što se to dogodilo. Premijer me obavijestio da on nije sudjelovao u tome”, naglasio je Čačić.









‘Lako ćemo provjeriti HDZ-ovu suradnju s Čehokom’, naglasio je

Govorio je i o tome da “će vrlo lako provjeriti je li istina da HDZ neće surađivati s Čehokom te da uvijek mogu ‘talasati'”.

“Sljedeći tjedan je glasanje o rebalansu. Na rebalansu vladajuća većina mora imati većinu, a na rušenju opozicija mora imati većinu. Ovo je dio tog našeg razgovora. To je tako. Sad ćemo vidjeti do rebalansa. Tada, ako se nismo dogovorili što i kako radimo, tog trenutka će morati nastupiti stvarni HDZ-ovi žetonćići, a mi to nikad nismo bili. Do rebalansa mora biti jasan dogovor, a ovaj prvi korak je korektno, čisto odrađen”, rekao je šef Reformista.

Na upit o tome što će biti ako Plenković “nađe tu jednu ruku”, rekao je kako “on ima tu ruku”

“Ne jednu, ima pet ruku koje ja mogu nabrojati. To su ruke žetončića, to nisu ruke onih koji su dobili svoje mandate. A to pametan premijer ne želi u svojoj većini. Naravno i to će upotrijebiti ako bude morao, ali to prlja političku poruku. Premijer je htio poslati i poslao je poruku da želi imati jasnu, legitimnu većinu”, zaključio je Čačić.