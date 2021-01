ŠEF PLETERA O KUHANJU NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA: ‘Od srijede ujutro počeli smo pripremati obroke za potrebe vojske i civila’

Autor: I.Br.

Na Trg hrvatskih branitelja u Petrinji priprema se hrana za sve građane pogođene potresom. Za RTL Danas o svemu govori general pukovnik Marijan Marek, predsjednik Uprave Pleter usluge.

Nakon što se nekoliko dana po javnom prostoru provlačila tema pripremanja hrane za potresom pogođena područja, danas su i Pleter i kuhari-volonteri zajedno hranili ljude. Da bi se tvrtka Pleter uključila i izašla morala je dobiti službeni zahtjev od strane stožera.

Kada ste dobili zahtjev od stožera da počnete pripremati hranu i jeste li bili spremni i na sam dan potresa ili dna kasnije to napraviti?

Na sam dan potresa u utorak navečer, od srijede ujutro počeli smo pripremati obroke za potrebe vojske i civila, a međi civilima su i ljudi koji su bili smještenu u staračkom domu a na privremenom smještaju u vojarni.

Kada ste dobili zahtjev?

Jučer smo dobili zahtjev i s današnjim danom krenuli s realizacijom prehrane.

Da ste taj zahtjev dobili na dan potresa biste li bili spremni pripremiti toliki broj obroka?

Pleter je bio spreman na to.

Kako gledate na to da svih 13 dana to su radili volonterima a danas ste tek vi to počeli?

Vjerojatno je to odluka stožera o angažiranju snaga na terenu.

Jedan dio hrane priprema se u Zagrebu, drugio dio u Petrinji, koliko obroka isporučujete i koliko imate punktova?

S današnjim danom pripremili smo 7000 toplih obroka, 5 00 suhih obroka i takav je plan i za sutra. Krizni stožer nam javlja lokacije i broj obroka koje osiguravamo i svaki dan dobivamo nove podatke.

Volonteri su obroke pripremali iz donacija ili robnih zaliha kako vi funkcionirate?

Mi imamo godišnje ugovore s dobavljačima i oni osiguravaju namirnice za prehranu.

Koliko bi to trebalo koštati državu?

Zavisi o broju i količini obroka.

Je li u tom službenom zahtjevu bilo predikcije koliko je država u mogućnosti potrošiti?

Mi smo u tom mobilizacijskom pozivu dužni osiguravati prehranu koliko god će to biti potrebno.