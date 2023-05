ŠEF PLAĆENIKA SVE BRUTALNIJI! ‘Kada ruski vojnik shvati tko mu namješta, razbit će fašiste u uredima od mahagonija’

Šef ruske plaćeničke grupe Wagner Jevgenij Prigožin se ponovo oglasio nazivajući rat u Ukrajini “glupim” i indirektno pozivajući na pobunu protiv vojnih struktura u Rusiji.

Prigožin je rekao da ruski vojnici umiru jer to tako neko želi iz Rusije, oni iz “ureda od mahagonija”.

“U ovom glupom ratu, samo je potpuno nevin ruski vojnik, koji mora napustiti svoju sudbinu i za kojeg je odlučeno da mora umrijeti na način na koji to žele oni koji imaju urede u mahagoniju. I kada ruski vojnik shvati što se dešava oko njega, kada podigne glavu, siguran sam da će shvatiti tko mu ‘namješta’ i razbiti one fašiste koji su krivi za ovu tragediju i njegovo napuštanje”, kazao je Prigožin.

Prigožin je u posljednje vrijeme intenzivirao napade na rusko vojno vodstvo, u prvom redu na ministra obrane Sergeja Šojgua.

Optužio je rusku vojsku da bježi iz Bahmuta i da prepušta sve borcima Wagnera, kojima je već tjednima uskraćena redovna opskrba streljivom.

Prigozhin calls for a rebellion.

He called the “special military operation” a stupid war, soldiers – the only innocent ones, and the events on the frontlines – a tragedy.

Will he be the one to start a revolution? pic.twitter.com/YFKDDG35Q3

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 13, 2023