ŠEF OPORBE GRBIN EMOTIVAN: Mislim da sam pogriješio

Autor: M.V.

Gostujući u Dnevniku Nove TV, šef SDP-a, Peđa Grbin govorio je o inicijativi oporbe za opozivom ministra zdravstva, Vilija Beroša. Govori kako je posljednja kriza otkrila gdje u tom sektoru curi novac. To su dakako, kako tvrdi, netransparentni javni natječaji, ali i neorganiziranost bolnica. “Dolazi do paradoksa”, tvrdi čelnik najveće oporbene stranke koji se prisjeća tog sektora u vrijeme vladavine SDP-a. Tvrdi kako se dug vraćao 2015. godine, a tada je financijski plan HZZO-a iznosio 22 milijarde kuna. S druge strane, šest godina kasnije, plan raste na 27 milijardi kuna, a dug raste na 6,5 milijardi pa se bolnicama obustavljaju lijekovi.

“Zašto? Zato što su limiti za bolnice fiksirani, zato što se ne vodi računa o tome da su porasli određeni troškovi, ne vodi se kontrola na koji način se koriste sredstva”, rekao je. On smatra kako trik uštede, a zadržavanja zdravstvene usluge leži u kontroli javnih nabava što se do sada pokazalo namještenim. Osvrće se potom na navodnu aferu o angažiranju tvrtke koja se primarno bavi aranžiranjem cvijeća. “Ako ste vi danas cvjećar, ne možete preko noći postati IT stručnjak. To naprosto ne ide, ne možete to postati ako nemate obučene ljude, a mi imamo firmu bez zaposlenih koja dobije posao vrijedan milijun i pol kuna. Potpuno je jasno što se tu događa”, navodi.

’Ljudi koji znaju posao’

On bi, tvrdi za rad na platformi “CijepiSe” angažirao ljude koji znaju svoj posao. Tu pak navodi državnu tvrtku APIS IT, a potom se osvrće na ono što se zapravo dogodilo.

“Angažirali bi ljude koji znaju svoj posao, koji nisu imali problema s čitavim nizom hrvatskih bolnica, koji su u njima postali nepoželjni, a upravo je takvoj firmi ministar dao da riješi platformu ‘cijepise'”, GOVORI.

Upozorava i na posao neorganizacije po pitanju masovnog cijepljenja. “Koji je problem bio jučer? Ljudi nisu bili uneseni u sustav. Koji je problem bio u ponedjeljak? Ljudima je rečeno da dođu u 10 sati, a cijepljenje je počelo u 14 sati”, tvrdi pa dodaje: “To je stvar organizacije, a organizacija u sustavu zdravstva ne funkcionira, zato gospodin Beroš mora otići”.









Odgovornost na izborima

Upitan o predstojećim izborima te odgovornosti koju on kao predsjednik snosi, govori kako će SDP proći dobro, no brine ga rejting.

“Ovo je maraton. Naravno da sam mogao učiniti više i ja o tome razmišljam svaki dan, procjenjujem svoje poteze. Mislim da sam pogriješio što nisam u nekim trenucima bio odlučan i što neke poteze nisam povukao prije”, zaključio je pa dodao kako uči i na tuđim i na vlastitim greškama.