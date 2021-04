ŠEF ONKOLOGIJE O NESTAŠICI LIJEKOVA! Opisao što se točno događa: ‘Odgađamo kemoterapije! Sve ide na kapaljku’!

Autor: N.K

Pročelnik Zavoda za kiruršku onkologiju, Eduard Vrdoljak komentirao je za Index posljedice obustave dostave lijekova bolnicama. Rekao je kako u ovom trenutku dolazi do kraćih odgoda kemoterapije.

Unatoč tome, smatra kako ne bi trebalo biti posljedica na zdravlje pacijenata, ali da nestašica lijekova ima loše psihološke učinke na pacijente.

“Nije velika šteta, ali šteta je u psihološkom momentu. Znate, kada ljudima kažete “evo, strpite se do sutra ili bit ćete pozvani preksutra”, to je malo neugodno. Evo, zbilja se nadamo da će se to riješiti zbog ljudi, zbog pacijenata. Očito je veliki novac u pitanju”, rekao je Vrdoljak za Index.

Lijekovi dolaze na kapaljku

Otkrio je kako lijekovi dolaze na kapaljku te da se šefovi trude nabaviti što je više moguće. Prema njegovim riječima, takva situacija traje par dana.

“Pa to je zadnjih par dana. Sve ide na kapaljku, pregovara se individualno, predstojnici i ravnatelji pokušavaju, onda se malo pusti lijekove pa opet stane. Muče se i šefovi i svi, ali to treba riješiti na najvišem nivou.”









Kemoterapije se odgađaju dan-dva

“Za odvijanje kirurškoga posla imamo sve što treba. Kemoterapije se odgađaju za dan-dva pa se onda nađe nekim kanalima, moli se pa puste, ali sve je to na nivou individualnog dogovora, a to se mora globalno riješiti, na najvišem nivou. Vlada to mora riješiti”, rekao je Vrdoljak napomenuvši kako stanje još uvijek nije alarmantno.