ŠEF KOLINDINE KAMPANJE U ZAGREBU U SREDIŠTU SKANDALA: Mikulić ‘zaboravio’ upisati točnu kvadraturu nekretnina u imovinsku karticu

Autor: Dnevno

Glavni državni inspektor, Andrija Mikulić u svoju je imovinsku karticu po deseti put pogrešno upisao podatke zatajivši 687 četvornih metara površine svoje nekretnine, doznaje RTL

“Prije svega ja vam želim zahvaliti na vašem upozorenju pri mojem ispunjavanju imovinske kartice. Obzirom da ste me danas upozorili na moj nenamjerni propust, pokrenuo sam već sad postupak promjene upisa kvadrature za nekretnine kao i ostale promjene koje sam dužan unijeti do kraja tekuće godine”, rekao je glavni državni inspektor i HDZ-ovac Andrija Mikulić.

Mikulić je na pitanja novinara o kvadraturi vlastitih nekretnina bio vidno zatelen i odbio je objavu razgovora s novinarima RTL-a. Evo što je Mikulić izjavio u drugo m telefosnkom razgovoru. Ovu su snimljene izjave, koje je ponudio kao jedinu opciju za izjavu. “Želim reći kako sam i prvi put kad sam ispunjavao imovinsku karticu jednostavno vodio se mišlju kako se pod prijavom nekretnine podrazumijeva isključivo nekretnina u smislu čvrstog objekta, njezina površina i vrijednost.”, objasnio je Andrija Mikulić.

No, čak niti 180 kvadrata koliko je upisao u imovinsku karticu nije točna površina njegove kuće u Malinskoj. Prema zemljišnom izvatku, jedan je objekt 154, te još jedan od 47 četvornih metara. Dakle, niti u jednom trenutku podatak od 180 četvornih metara, kako je Mikulić upisao u imovinskoj kartici, nema smisla. “Dat ću sve od sebe, kao i u dosadašnjoj, dugogodišnjoj stručnoj karijeri, da što kvalitetnije obnašam ovu odgovornu dužnost i vodim Državni inspektorat”, izjavio je u ožujku ove godine Mikulić. “Potpuno je jasno da se mora navesti cjelokupna površina čestice na kojoj je kuća i da se da vrijednost dvorišta i kuće zajedno. Dakle, cjelokupna površina i cjelokupna vrijednost nekretnine. To je bitno zato što imovinske kartice moraju biti točne”, ističe predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Nataša Novaković,

Obećavši kvalitetu i odgovornost prihvaćajući funkciju glavnog državnog inspektora, Mikulić je po deseti put ispunio imovinsku karticu, netočno. Prvi puta u siječnju 2016., u kartici je pobrojao sve nekretnine. Suvlasništvo nad dvije kuće u Zagrebu i vlasništvo na jednom u Malinskoj.





Naime, u Malinskoj se 2005. godine krenulo u obnovu zemljišnih knjiga i samim tim izmjena katastarske općine, te promjena brojeva katastarskih čestica. Da bi se dobio uvid u povijesni tijek vlasništva Mikulićeve čestice moramo doznati pod kojim je brojem bila prije nove katastarske izmjene. Stari načelnik je 2005., došao na ideju da se to radi, dakle, 2005., 2006., 2007., i onda je to zastalo. “Tako je. Odrađen je kompletan katastarski dio, i nije se više poslije išlo u izlaganje prema stanovništvu”, izjavio je Robert Anton Kraljić, načelnik Općine Malinska-Dubašnica.

Znači li to s obzirom, da je prijavio i dvije nekretnine u Zagrebu kojima je u suvlasništvu, da im je upisao samo kuću, a ne i okućnicu? “Da, to znači to. To trebam provjeriti i vidjeti o čemu se radi”, odgovorio je Mikulić. Iskreno, ali ponovno netočno. Nekretnine u Zagrebu koje je Mikulić upisao površinom od 85 i 180 četvornih metara, također je upisao bez pripadajućeg zemljišta.

Uz pomoć načelnika novinari RTL-a razjasnili su, da je čestica na kojoj se danas nalazi kuća Andrije Mikulića nekada bila tri čestice, s čijim brojevima su se još jednom uputili u katastar u Krku kako bi dobili uvid je li ijedna od postojećih građevina na toj površini imala površinu od 180 četvornih metara. Pretragom starih zemljišnih knjiga u katastru općinskog suda u Krku, ljubazna gospođa pomogla je locirati kupoprodajni ugovor iz ’82., kada je Ana Mikulić, Andrijina majka kupila dvije čestice, jednu od 788 četvornih metara i jednu od 20.

Iza Ane bila je ostavina, Mikulić Drago je naslijedio u polovici i Mikulić Andrija u polovici, nakon toga je bio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju s Dragom, i ta polovica je ponovno išla na Mikulić Andriju. Dakle, Mikulić Andrija je naslijedio polovicu iza Ane i polovicu s dosmrtnim uzdržavanjem iza Drage. A treća? Evo i nje…

Imala je 58 metara kvadratnih. Znači, u trenutku poništavanja parcele i prelaska u novu, bio je upisan Mikulić Drago iz Malinske.

Bilo je to 2005., upravo u trenutku kada počinje nova katastarska izmjena Mikulići kupuju treću parcelu od 58 četvornih metara. Sve tri čestice zajedno tvore 867 četvornih metara, čiju polovicu Andrija 2007. nasljeđuje od majke Ane, a s ocem sklapa ugovor o doživotnom uživanju kuće.

“Ja sam vam rekao da obzirom na ono što ste me vi upozorili, ja sam apsolutno pokrenuo postupak upisa kvadrature zemljišta za sve nekretnine i ostale promjene koje sam dužan unijeti do kraja 2019., a kada gledate kada sam stavio vrijednost za nekretninu, procijenjenu vrijednost onda vidite da je tu bila i vrijednost zemljišta u toj vrijednosti”, odgovorio je za Potragu Mikulić i pojasnio zašto je stavio kompletnu procjenu vrijednosti zemljišta s kućom, ali je pod kvadraturu stavio samo kuće: “To je napravljen nenamjerni propusti, taj propust će se ispraviti.”

“Kazne za imovinske kartice jesu od dvije tisuće do 40 tisuća kuna. Imovinska kartica ni ne može imati blažu kaznu, zato što se doista radi o jednom bitnom alatu Povjerenstva”, naglasila je Novaković.